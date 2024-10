Beleszállt Barack Obama Donald Trumpba

Fotó: RYAN COLLERD / AFP

Barack Obama korábbi amerikai elnök is beszállt a Kamala Harris melletti demokrata kampányba. Az Egyesült Államokat 2008 és 2016 között irányító politikus kifejezetten a fekete férfiakat szólította meg, arra biztatva őket, hogy válasszák Harrist.

Obama azt üzente: Trump nézeteiről a feketék „lenézéséről” és a nők „elnyomásáról” „elfogadhatatlanok”, és

szerinte van szexizmus abban, ha egy férfi inkább Trumpot, mintsem Harrist választja.

„Azon tűnődöm, hogy talán nem értetek egyet egy női elnök ideájával, és ezért más alternatívákkal, más indokokkal döntötök másképpen”.

A CNN cikke szerint a demokraták aggódnak, hogy túl sok fekete és latino férfi fog otthon maradni, s nem fognak leszavazni Harrisre, ami így vagy úgy, de Trumpra való szavazást jelent.

Obama beszédében elítélte Trump kijelentéseit és magatartását. „Ha van a családodban valaki, aki úgy viselkedik, mint Trump, akkor őt még szeretheted, de azt mondanád neki, van valami problémája, és nem bíznád meg őt semmivel.”

A volt elnök hozzátette: bármit is gondolnak hallgatói a választásról, „Ne dőlj hátra, várva a jóra. Kelj fel a kanapédról és szavazz. Tedd le a telefonodat és szavazz. Fogd a barátaidat, családodat és szavazz. Kamala Harrisre”.

A legújabb közvélemény-kutatások szerint nagyon kiegyenlített Trump és Harris népszerűsége,

a csatatér-államokban is. A demokraták aggódnak és mindent megtesznek potenciális szavazóik mozgósításáért – most már Barack Obamát is hangsúlyosan bevetve.