Amerika a vihar előtt: két merénylet és egy puccs

A második merénylő esetében viszont már egyértelműen egy fanatikus demokrata szavazó képe rajzolódik ki. Ryan Wesley Routh – Crooksszal ellentétben – távolról sem ismeretlen az internet számára, rengeteg digitális nyomot hagyott maga után. Sőt, Routh egy alkalommal még a The New York Times-nak is adott interjút – bár tény, hogy a liberális újságírás zászlóshajója nem tudta igazán komolyan venni. A merénylő szélsőségesen háborúpárti ember, aki az ukrajnai konfliktus kezdete óta többször járt Kijevben, és minden fórumon azt követelte, hogy Kijev kapjon több fegyvert és pénzt a háborúra. Önkéntesek toborzásával is foglalkozott – több-kevesebb sikerrel –, az afganisztáni háború veteránjait szerette volna a frontvonalba csábítani. Labilis személyisége már azelőtt nyilvánvaló volt, hogy napvilágra került az a könyv, melyet 2023-ban írt. Ebben a saját maga által kiadott kötetben amellett, hogy Trump meggyilkolására szólította fel Iránt, arról is írt, hogy az USA-nak atomfegyvereket kellene átadnia Kijevnek. Routh az elnökválasztásokról szóló közösségi hálókon posztolt bejegyzéseiben szó szerint szajkózta a demokrata kampányüzeneteket, és az autójára kihelyezett egy „Biden-Harris” matricát – az amerikaiak gyakran fejezik ki autós matricákkal a szimpátiájukat a választások idején.

Egyértelműnek tűnik tehát, hogy

a „demokrácia védelmezői” olyan közhangulatot hoztak létre az Egyesült Államokban, amelynek hatásra a legelvakultabb követőik gyilkossági kísérletre szánják el magukat

a szó szoros értelmében démonizált „ellenség”, Donald Trump ellen. Értelemszerűen a valódi demokráciához nem ez az út vezet. A jogállam felkent védelmezőjeként a Demokrata Pártnak akad ráadásul egy másik sötét titka is, nevezetesen Joe Biden puccsszerű eltávolítása. Ne legyen kétségünk afelől, hogy a Biden-adminisztráció magas rangú tisztviselői, a kabinet tagjai – különösen Kamala Harris –, illetve a párt vezetése pontosan tisztában volt vele, hogy a Fehér Ház jelenlegi „ura” alkalmatlan az elnöki feladatok ellátására, és teljességgel képtelen arra, hogy végigcsináljon egy kampányt. Ennek ellenére a demokraták megtartottak egy olyan előválasztás-sorozatot, ahol senki nem indulhatott, akit Biden valódi kihívójaként lehetett értelmezni. Azonban mikor a jelenlegi elnök annak rendje és módja szerint megnyerte ezt a színjátékot, a saját pártelitje könyörtelenül véget vetett a reményeinek.