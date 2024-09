Világhírű támogatót kapott Nagy Ervin, de ez a forgatókönyv a mélybe lökné Magyar Pétert

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Egyre több reakció érkezik arra a hírre, hogy Taylor Swift a macskája társaságában bejelentette, Kamala Harrist támogatja az amerikai elnökválasztáson. A világsztár énekes azzal magyarázta döntését, hogy Harris szerinte azokért a jogokért és ügyekért küzd, amikben ő is hisz. Posztjában dicsérte Harris alelnökjelöltjét, Tim Walz minnesotai kormányzót is, amiért évtizedek óta kiáll az LMBTQ-jogok mellett.

Az egyik floridai republikánus képviselő, Matt Gaetz a Reuters cikke szerint úgy reagált:

Imádom a munkásságát, de azt szeretem, ha a liberálisok a művészetért és a zenéért, a konzervatívok a törvényekért és a politikáért felelnek.

Harris és Donald Trump éjjeli vitáján egyébként Taylor Swiftről nem, Orbán Viktorról viszont beszéltek az elnökjelöltek.

Magyarországon sem ritka, hogy művészek, énekesek vagy színészek kiállnak egyes politikusok mellett. Van erre példa a jobboldalon is, és a balon is: Magyar Pétert például Nagy Ervin és Rost Andrea is nyíltan támogatja.