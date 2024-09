Nyitókép: Herbert Kickl Facebook-oldala

„Habár a szélsőjobboldal áttörése elkerülhetetlennek látszik, baloldali szempontból is érdekesnek ígérkezik a holnapi választás: most méretteti meg magát kancellárjelöltként először Andreas Babler, akit tavaly választottak a szociáldemokrata párt (SPÖ) vezetőjévé, azzal a szándékkal, hogy demokratizálja és balra fordítsa pártot. Továbbá 1956 után újra reális esélye van annak is, hogy Ausztria Kommunista Pártja (Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ) újra bejusson a Nemzeti Tanácsba.

Szélsőjobboldali kancellár a szomszédunkban?

A közvélemény-kutatási adatok alapján a Szabadságpárt 27,2%-kal áll az első helyen, megelőzve a 24,6 százalékos, jelenleg kormányzó Néppártot (Österreichische Volkspartei – ÖVP), valamint a 20,6 százalékra mért szociáldemokratákat. Tőlük jelentősen lemaradva 10 százalék körül kapna a neoliberális NEOS (9,8%) és a jelenlegi kormányban koalíciós partner Zöldpárt (8,4%). A 4 százalékos bejutási küszöb köré mérik a balliberális hipszter sörpártot (Bierpartei) 3,8%-kal, valamint a kommunistákat 3%-kal.

Ezek alapján egy Szabadságpárt és Néppárt (FPÖ-ÖVP) alkotta koalíció tűnik a legvalószínűbbnek. Még akkor is, ha a Néppárt jelenlegi kancellárja, Karl Nehammer egyelőre kizárja ezt az opciót, hacsak az FPÖ el nem áll attól, hogy a pártelnök, Herbert Kickl legyen a következő kancellár. Ehhez hasonló megállapodásokra volt már példa Ausztria kortárs történelmében: 2000-ben a Néppárt úgy lépett koalícióra a Szabadságpárttal, hogy a nemzetközi szinten is hírhedt Jörg Haider lemondott a párt vezetéséről – ezzel biztosítva az osztrák és nemzetközi közvéleményt arról, hogy az FPÖ-s kormánytagok nem a marionett bábjai.”