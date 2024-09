Svédország: 12 millió forintnyi összeget kínál a kormány a migránsoknak, hogy hazamenjenek

Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE

A svéd kormány jelentősen megemelte azt a támogatást, amellyel több bevándorlót akar hazatérésre ösztönözni – olvasható a The New York Times-on.

Svédország, amely régóta ismert a migránsokkal szembeni nyitott politikájáról, azt tervezi, hogy drasztikusan – 35-szörösére, több mint 34 000 dollárra (körülbelül 12 millió forintra) – növeli a pénzbeli ajánlatát azoknak, akik hajlandóak hazatérni.

Csütörtökön a skandináv ország kormánya bejelentette, hogy a jelenlegi juttatást – 10 000 korona felnőttenként – személyenként 350 000 koronára emeli, és csökkenti a támogatás igénylésével járó bürokráciát, hogy könnyebben ismertesse az ösztönzőt, és több embert vonzzon. A meglévő juttatás családok esetében 40 000 korona felső határt tartalmaz; a megnövelt támogatás esetében nem jelentettek be felső határt.

A 2026-ban életbe lépő emelés ellentétes a kormány által kinevezett vizsgálat tanácsával, amely a múlt hónapban közzétett jelentésében azt állította, hogy a hazatelepítés ösztönzése akadályozná a migránsok beilleszkedését a svéd társadalomba. „A potenciális nyereség nem tűnik elég nagynak ahhoz, hogy igazolja a kockázatokat” – figyelmeztetett a testület.

Ez a lépés része annak a nagyobb politikai és retorikai változásnak, amelyet Svédországban – amely régóta a háború és a háborúk sújtotta országok elől menekülők menedékhelyeként ismert – végrehajtottak. Svédország most azon európai nemzetek közé tartozik, amelyek a jobboldali és populista pártok térnyerése közepette egyre keményebb álláspontot képviselnek a bevándorlással kapcsolatban.