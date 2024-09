„Magyarország világban elfoglalt helye egyedülálló” – volt amerikai miniszter a Mandinernek

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

A héten immár negyedik alkalommal tartja Danube Institute és az amerikai The Heritage Foundation nemzetközi geopolitikai csúcstalálkozóját. A szeptember 17–18 között zajló rendezvényre a világ minden tájáról érkeznek előadók, köztük olyan nemzetközileg elismert politikusok és véleményformálók, mint Robert Wilkie, a Trump-adminisztráció egykori veteránügyi minisztere, valamint James Carafano, a washingtoni The Heritage Foundation nevű konzervatív think tank elnökének vezető tanácsadója is. Robert Wilkie a csúcstalálkozót megelőzően interjút is adott a Mandinernek.

Robert Wilkie először arról beszélt, hogy amikor Donald Trump amerikai elnök lett, akkor volt egy víziója az Egyesült Államok és egy „új Európa” kapcsolatáról. Ennek alapja az volt, hogy az addigi Berlin-Párizs tengely helyett, amely egyébként hagyományos az amerikai külpolitika középpontjában volt addig, máshova kell koncentrálni – magyarázta.

Így kerültek az amerikai-európai kapcsolatok középpontjába a közép-európai országok, azon belül is Lengyelország és Magyarország.

Wilkie hozzátette, Trump ezzel akarta ellensúlyozni azt a Berlin-Párizs tengelyt, amely sokszor ellenségesen viszonyult hozzá.

A korábbi miniszter szerint ennek a Párizs-Berlin tengelynek, valamint úgy általában Nyugat-Európa jelentőségét jelzi az is, hogy a legnagyobb amerikai követségek jelenleg is Párizsban, Berlinben és Londonban vannak. „Miért van nagyobb nagykövetségünk Németországban, mint az Indiában vagy Indonéziában? Mert szeretnek ilyen helyekre járni, ez az ő világnézetük. Azt gondolhatnánk, ha a világ folyamatosan eltávolodik ezektől a régi hatalmi központoktól, akkor ez felesleges – fogalmazott Wilkie.

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolatáról azt mondta, hogy Trump elnökké válása után olyan hangokat keresett, amelyeket addig az amerikai külügyminisztérium nem hallott meg.

„Ekkor került képbe Orbán Viktor miniszterelnök is, mert Trump nyelvén beszélt”

– fogalmazott. Hozzátette, ugyanúgy a szabadság, a család, a hagyományok és a szabad piac fontosságáról beszélt, mint Trump.

Wilkie szerint „amikor Trump ránézett Magyarországra, és látta, hogy milyen kulturális reneszánszt ment végbe az országban, akkor azt látta, amit ő is elszeretett volna érni az Egyesült Államokban”

Hozzátette azt is, hogy Trump nagyra értékeli Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt is, aki szintén azok ellen küzd, akik ellen a Orbán.