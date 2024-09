Leszögezte a katonai szakértő: ez lesz az orosz-ukrán háború vége

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Demkó Attila katonai/biztonságpolitikai szakértő egy hosszú Facebook-posztban reagált egy olvasói kommentre. Demkó kifejtette az írásában a háború végét, a béketárgyalások jelenlegi állását és azt is, hogy Európa mennyire le van maradva.

Lehet hányingert kapni tőle, de az oroszokkal való egyezkedés már megkezdődött, sőt annak kommunikációs előkészítése is folyik,

ld. Sikorski, Johnson, Petr Pavel és mások nyilatkozatait vagy ld. a Politico cikkét”, amely „szinte szó szerint leírja a nyugati buborék létezését”.

„Azért van ez, mert katonailag nem nyerhető a háború, a kérdés csak az, hogy Oroszország mennyit visz. Teljesen kizárt a nagyméretű nyugati beavatkozás ugyanis. Teljesen.” Demkó szerint ugyanis nem száll be a NATO közvetlen, nem kell az oroszoknak Kelet-Európa – „mert pontosan tudják, hogy Ukrajnát sem tudják kézben tartani. Örülnek, ha behúzzák a Donbaszt, ha nagyot roppanna Ukrajna esetleg Zaporizsjét, Herszont – Harkiv és Odessza már álom kategória. Ugyanis Oroszország képes egy taktikai győzelemre – de stratégiaira nem, mert van egy jelenség amit ukrán nacionalizmusnak hívunk – de aki nem nacionalista, az sem Nyugaton, sem Mo-n nem érti ezt meg. Nyugat-Ukrajna a földi pokol lenne az oroszoknak, eszük ágában sincs megszállni.”

Ezek miatt pedig nulla az esélye az elemző szerint a NATO elleni támadásnak is. „Nem Oroszország ebben a képben a lényeg, Ukrajna egy mellék hadszíntér, hanem Kína.

A nagy megegyezés Peking és Washington között kell, hogy létrejöjjön, a világ hatalmi pozícióinak valamilyen újraelosztása.”

„Volt erre példa, hagyta háború nélkül szuperhatalom a másik emelkedését – az USA a britektől háború nélkül vette át az elsőséget, és a Szovjetunió is meghátrált. Szóval nem eszik ilyen forrón a kását, főleg azért, mert ha Kínával kezd a Nyugat, elég rosszak az esélyek, és ezt tudják is. Egyébként az USA dominálta világ már véget is ért, game over, a többpólusú világban vagyunk, a kérdés hogy ennek következményeit elismerjük-e.”