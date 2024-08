Orbán Viktor befolyásától rettegnek egy amerikai civil szervezetnél

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az Orbán-kormány még nagyobb befolyást fejthet ki az amerikai bevándorláspolitikára – írta a honlapján a Globális Projekt a Gyűlölet és Szélsőségesség ellen (GPAHE) nevű amerikai civil szervezet.

A GPAHE cikke szerint az utóbbi években egyre szorosabb lett az együttműködés az olyan, amerikai bevándorlásellenes szervezetek, mint a Szövetség az Amerikai bevándorlási Refomért (FAIR), a Migrációs Tanulmányok Központja (CIS) és a NumbersUSA, a Tenton-hálózat, a CPAC, és az olyan magyar szervezetek között, amelyek támogatják Orbán Viktor miniszterelnök migrációs politikáját.

A GPAHE külön nevesíti a magyar szervezetek között a Migráció Kutató Intézetet (MKI), a Mathias Corvinus Collegiumot (MCC), a Batthyány Lajos Alapítványt (BLA), illetve a Danube Institute-ot is. A társaság azzal is részletesen foglalkozik, hogy a fent említett amerikai szervezetek vezetői rendszeresen részt vesznek magyarországi konferenciákon, egyesek pedig még az MCC vendégoktatói is voltak, valamint kiemelték, hogy mikor és melyikük találkozott Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával.

Az NGO szerint ezek a szervezetek azt szeretnék, ha az amerikai kormány a magyar bevándorláspolitikához hasonlóan oldaná meg a migráció kérdését. Azt is hozzátették, hogy az amerikai szervezetek a magyar kormánytól „tanulták el” a Soros György és a Nyílt Társadalom elleni kampányokat is.

Mindezt figyelembevéve a GAPHE arra a következtésre jutott, hogy az Orbán-kormány a jövőben további befolyást tud majd gyakorolni az Egyesült Államok bevándorláspolitikájára.