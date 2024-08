Izrael-ellenes tüntetők „Gyilkos Kamala” és a demokraták ellen szerveznek százezres tüntetést Chicagóba

Nyitókép: J.W. Hendricks / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Nagyjából 100 000 szélsőbaloldali, Izrael-ellenes tüntető érkezik a héten Chicagóba, hogy káoszt keltsen, akkor, amikor a Demokrata Nemzeti Kongresszus ott gyűlésezik – számolt be a New York Post. A szervezők szerint legalább hét nagy gyűlést és felvonulást tartanak a városban. Más gyűlések is várhatóak, bár szervezőik nem kapták meg a szükséges városi engedélyeket. A konvenció hétfőtől csütörtökig tart, de a tüntetések vasárnap kezdődnek a Grant Park felé tartó meneteléssel, amelyet az abortuszpárti, melegjogi szervezet, a Bodies Outside of Unjust Laws szervez.

A legnagyobb részvételre a hétfőre és csütörtökre tervezett „March on the DNC 2024” gyűléseken számítanak, amelyeket egy 125 Izrael-ellenes csoportból álló koalíció szervez, köztük a Chicagói Szövetség a Rasszista és Politikai Elnyomás Ellen és az Amerikai Palesztin Közösségi Hálózat.

Több jelentés szerint a 30 ezret is meghaladhatja a részvevők száma a hétfői felvonuláson.

„A célpontunk a Demokrata Párt és a párt vezetősége, köztük Gyilkos Kamalával”

– mondta.