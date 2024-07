Nyitókép: Cyril Marcilhacy/Bloomberg via Getty Images

„A »vigyázó szemetek…« mondatnak így tehát ma már többféle értelmezése is lehet. Lehet valaki lelkes, mint anno Batsányi. Bár a tömeges migráció 2015-ben került mindenki számára előtérbe, vált a mainstream közbeszéd részévé, és bár sokan elsősorban Németországhoz, a wilkommenskultur-hoz, Angela Merkel elhíresült kijelentéséhez (»Wir schaffen das«) kötik, valójában Franciaország már évtizedek óta élen jár a probléma egyre nagyobbra növelésében.

Azáltal, hogy egykori észak-afrikai gyarmatairól százezer számra importálta az olcsó munkaerőt. (A bevándorlók első generációja még dolgozott.) De voltak, és a mai napig vannak, akik lelkesednek a bevándorlásért. Ahogy a kommunizmusért is sokáig lelkesedtek Lenin »hasznos idiótái« Nyugaton.

De úgy is értelmezhetjük a mondatot, mint egy folyamatos figyelmeztetést. Hogy ami Párizsban, Franciaországban történik, az előbb-utóbb akár más országokban is megjelenhet, és minden erőnkkel igyekezni kell megakadályozni, hogy így történjen. De legalábbis mindig jelzés, kórtünet, amire oda kell figyelni. És mintha most nem – most sem – figyelnénk eléggé. Annyira örülünk, akkora eufóriát érzünk afölött, hogy az előrehozott választásokon a Nemzetgyűlésben Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés győzött az első fordulóban (33,15 százalékot szereztek.). (Miután egy hónappal ezelőtt az EP-választást is megnyerte.)

És hogy Macron nagyot bukott; csak a harmadik helyet szerezte meg. Félreértés ne essék, ezeknek a fejleményeknek abszolút joggal örülünk.”

***