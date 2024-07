Szijjártó Péter jövőformáló együttműködési csomagot jelentett be Kínával

Nyitókép: Facebook

A magyar-kínai gazdasági, kereskedelmi és beruházási együttműködés a következő évek során is biztos alapját fogja adni a gazdaság növekedésének – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Pekingben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető jó hírnek nevezte, hogy a kínai állami vezetők támogatják a két ország gazdasági együttműködésének továbbfejlesztését, azt, hogy

„a legmodernebb technológiai színvonalat képviselő munkahelyek tízezreit

létrehozó, az autóipari forradalmat vezénylő kínai vállalatok továbbra is Magyarországra hozzák beruházásaikat”.

„A kínai vezetők támogatják azt, hogy a kínai turisták minél nagyobb számban jöjjenek Magyarországra,

valamint támogatják azt is, hogy minél több magyar élelmiszeripari termék jelenjen meg a kínai piacon” – folytatta. Aláhúzta: a kínai vállalatok jelenleg 6400 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre hazánkban, ezek mintegy 25 ezer új munkahelyet hoznak létre közvetlenül, és ezzel

Magyarországot a globális autóipari forradalom és technológiai megújulás egyik világszintű központjává teszik.

Szijjártó Péter közölte, hogy ezek a nagy autóipari beruházások garanciát jelentenek a magyar gazdaság gyors növekedésére a következő években is. A miniszter arra is kitért, hogy a koronavírus-járványt követően a kínai turisták újból nekiindultak a világnak, az idegenforgalom újjáéledt a kelet-ázsiai országból, és ebből Magyarország is sokat profiál. Üdvözölte, hogy nyártól immár heti huszonegy közvetlen légijárat fogja összekötni Budapestet hét kínai várossal.

A miniszter tudatta, hogy a közép-európai államok közül Magyarország rendelkezik a legtöbb kínai exportengedéllyel az élelmiszeripari és mezőgazdasági termékekre vonatkozóan. „És most újabb megállapodások állnak kidolgozás alatt, ráadásul

a sertés- és baromfihús exportját újra lehetővé tevő megállapodásról is tárgyalunk,

a technikai részletek kitárgyalása van csak hátra” – húzta alá.