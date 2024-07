Felfoghatatlan váddal illették Magyarországot a németek, a NATO-tagságot is érinti

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Magyarországnak nem kellene ott lennie a NATO washingtoni csúcstalálkozóján – állítja a Bildben megjelent véleménycikk szerzője. Anne Applebaum úgy véli,

felelőtlenség lenne Orbán Viktornak megengedni, hogy részt vegyen az eseményen, mert ő vagy valamelyik minisztere mindent kifecsegne Oroszországnak.

Megszólalt Thomas Jager, a Kölni Egyetem professzora is, aki úgy látja, a magyar kormány késztetést fog érezni, hogy bizalmas információkat adjon át Oroszországnak, ám ettől függetlenül nem lehet a magyar miniszterelnök meghívását visszavonni, legfeljebb meg kell próbálni elvágni őt bizonyos információktól.

Több német lap is rendkívül ellenségesen ír Orbán Viktor békemissziójáról: a Die Presse szerint a kormányfő Moszkvában trollkodott, a Der Standard azt írja, Orbán Viktor nem becsületes közvetítő, a FAZ pedig azt állítja, a miniszterelnöknek nincs is igazi befolyása, Magyarország pedig elszigetelt az EU-ban és a NATO-ban is.

Ettől függetlenül a német hozzászólók – ahol egyáltalán még megtehetik – támogatják Magyarország hozzáállását.