Nyitókép: MTI/EPA/DAVID MAXWELL

„Mintha annyira kellene növelni Trump népszerűségét. Egy élőben közvetített (ön)merényletet nehéz megrendezni, az igazi vérrel, és az agyonlőtt merénylővel, titkos ügynökök tucatjaival együtt túl sok mindent kell összehangolni. De mint tudjuk, Amerikában, különösen az USA-ban a »magányos merénylő« a divat, aki mögött minden szál már eleve el van varrva. Ha volt is, soha nem fogjuk megtudni a hátteret. De az USA-ban a sok milliónyi jobbos és balos fegyvermániás mellett százmilliónyi fegyver is adott ahhoz, hogy aki akar az ölhessen.

És ne menjünk el amellett sem, hogy maximum öt centivel ment a halálos mellé az a lövés, ami »horzsolta« donald trump korábbi amerikai elnök fülét, aki egész véletlenül most is éppen nagyon nyerésre áll az aktuális elnökválasztási kampányban.

Nagyon sokat érő öt centiméter lehet még ez. Szerintem nincs olyan kicsit is normális ember a világon, aki szeretné megtudni, hogy pontosan mi is lesz az USA-ban, ha Donald Trumpot a kampány során megölik novemberig. Aki Amerikában elnök akar lenni, annak számolnia kell azzal, hogy rálőnek időnként, afféle végső megoldásként, ha minden más eszközzel kudarcot vallottak már. Nem is feltétlenül a dedikált fő politikai ellenfelei, hanem a számtalan elmeroggyant szélsőséges politikai csoportok felhergeltjei, illetve azok, akik egy ilyesfajta »baleset« mögé akarnak rejtőzni. Amerikában a politikai helyzet mindig feszült, mindig csúcsra vannak járatva a politikai feszültségek mellett a faji ellentétek, mindenféle identitáspolitikák. Amerikában rendszeresen csinálnak olyasmiket egymással a különböző politikai lobbik, érdekcsoportok, mozgalmak, amelyek nálunk még a Magyar Péter rajongói (ellenzéki törzsszavazói) törzsgárdában is szélsőségnek számítanak, pedig ott akasztgatnak virtuálisan rendesen.

Mi lett volna tehát akkor, ha a Trump elleni merénylet, ne adj isten sikerül? Az utána kirobbanó polgárháborús jellegű zavargásoktól eltekintve, mindkét nagy párt szabad kezet kapott volna arra, hogy az előválasztásoktól, tehát a formális választói akarattól függetlenül új elnökjelöltekkel jöjjön elő.”