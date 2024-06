Ismét lángra kapott egy templom Kanadában (VIDEÓ)

Nyitókép: Rene Johnston / Getty Images

Június 9-én tűz keletkezett egy torontói templomban, amely történelmi emlékhelyeket és egy elismert kanadai művészcsoport értékes festményeit is elpusztította, így a város súlyos kulturális veszteséget szenvedett. A Szent Anna anglikán templomban megsemmisült műtárgyak között a Group of Seven művészeti kollektíva egyedi alkotásai is szerepelnek – adta hírül a The Guardian.

„Az épület teljesen megsemmisült, ahogyan a benne lévő műtárgyak is” – mondta Jim Jessop, a tűzoltóparancsnok helyettese az újságíróknak, hozzátéve, hogy még nem tudják meghatározni a tűz okát.

A CBC News tudósítása szerint az elmúlt két és fél évben ez volt a harmincharmadik templom, amely a lángok martalékává vált, sokszor gyújtogatás miatt.