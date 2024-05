Trump és Orbán zárhatja le az orosz-ukrán háborút a The New York Times szerint

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ha Donald Trump novemberben megnyeri az elnökválasztást, akkor Giorgia Meloni olasz kormányfő is megmutathatja a valódi arcát – írja a The New York Times. A lap szerint

amennyiben Trump és Orbán Viktor megegyeznek abban, hogy Ukrajnát megadásra kényszerítik, az olasz miniszterelnök sem gondolkodna sokáig, hogy melyik oldalra álljon.

Tegyük hozzá, a magyar kormány már számtalan alkalommal leszögezte, hogy tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását.

A cikk állítása szerint Európa-szerte azért válik jobboldallá a szélsőjobboldal, mert a hagyományos konzervatív pártoknak nincs meggyőző üzenetük. Ezt a Mandinernek nyilatkozó szakértő korábban úgy fogalmazta meg, hogy Nyugaton elkezdett a két nagy blokk összefolyni, a választók ezt érzik, ezért fordulnak a szélsőjobboldalinak nevezett pártok felé.

A The New York Times egyébként azt is írja, hogy Orbán Viktor Trump szövetségeseként mintát adott az új jobboldalnak, mert „démonizálja a migránsokat".