Ciascuno è libero di vivere la propria identità, ma trovo questo davvero INQUIETANTE, ai limiti dell’abuso.

No allo sfruttamento di donne e bimbi, no alla pratica ripugnante all'utero in affitto, no a esseri umani trattati come oggetti.

Secondo voi questo è "progresso"? Che cosa… pic.twitter.com/a0SBJ1SuJA