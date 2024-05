Megjöttek a nyugati lőszerek az ukrán tüzérségnek, fordulópont jöhet Harkivnál

Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / AFP

Az orosz határhoz közeli Harkiv régióban tarack löveggel tüzelő ukrán katonák éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy megállítsák a moszkvai csapatok behatolását, és végre megkapják az ehhez szükséges lövedékeket is – írja az Euractiv. Ukrajna védőit hónapokig kínozta a tüzérségi lövedékek és más fegyverek hiánya, miközben az amerikai kongresszus több milliárd dollár értékű katonai segélyt tartott vissza.

Az elmúlt hónapban a Kongresszus által késve jóváhagyott 61 milliárd dolláros segélycsomaggal az ukrán fegyveresek szerint a bénító hiány kezd enyhülni. A Harkiv régió északi kerületeiben élők azt mondják, hogy a harcok azóta sokkal intenzívebbek. „A nap 24 órájában zajlanak a harcok, az orosz gyalogság folyamatosan támad, mi pedig védekezünk. Legalábbis megpróbáljuk. Amikor csak lehet, leszedjük őket” – mondta Pavlo, az ukrán 92. különleges támadó dandár egyik tüzére, aki egy tarackot kezel. „Korábban Bakhmut térségében voltunk elhelyezve, most pedig ide vezényeltek át minket. Itt sokkal «forróbb» a helyzet.

Ott nem voltak lövedékeink. Itt legalább vannak, elkezdték szállítani őket. Van mivel dolgoznunk, van mivel harcolnunk.”

Az orosz erők a hónap elején nyomultak át a határon, és elmondásuk szerint mintegy tucatnyi falut foglaltak el. A határtól 5 km-re fekvő Vovcsanszk városa továbbra is a támadás fókuszában áll. Az ukrán erők a város mintegy 60 %-át ellenőrzik, és házról házra harcolva próbálják visszaverni az orosz támadókat.

A tét nagy – Vovcsanszk elfoglalása Oroszország legjelentősebb nyereségét jelentené a támadás megindítása óta. Harkiv, Ukrajna második legnagyobb városa 70 km-re fekszik.

„Látjuk őket az úton, 5 km-re, egészen innen” – mondta Vitalij, a dandár tüzérségi egységének parancsnoka, a határ orosz oldalán lévő városra mutatva. „Látjuk, hogy gyalog mennek az állásaikhoz. Ahogy mozognak, természetesen megpróbáljuk eltalálni őket, hogy a lehető legnagyobb veszteségeket okozzuk”.

A tisztek drónfelvételeket néznek Vovcsanszkról, ahol a különböző városrészek fölött füst száll fel, hogy felmérjék a lenti helyzetet. Monitorokat ellenőriznek, számításokat végeznek. Két embernek csak az a feladata, hogy az ágyúkat jól álcázzák.

Vitalij biztos benne, hogy a lövedékek tovább fognak jönni, mivel mindenki tisztában van azzal, mennyire fontos, hogy tartsák a vonalukat. „Lőszert fogunk kapni, mert egy nagy és komoly ellenséggel állunk szemben” – mondta. „Ha most be tudjuk bizonyítani, hogy ilyen szélsőséges helyzetben is képesek vagyunk megállítani az ellenség nagyszabású támadását Harkiv ellen, akkor az oroszoknak eszébe sem fog jutni, hogy Kijevet támadja”.

Ukrajna megsemmisített egy orosz hadihajót

Az ukrán hadsereg vezetése kedden, május 21. közölte, hogy egy hétvégi hadművelet során megsemmisítette az utolsó orosz cirkálórakétákkal felfegyverzett hadihajót, amely a Krím félszigeten állomásozott. Mint közölték, vasárnap nagy hatótávolságú támadást hajtottak végre, amely megsemmisített egy orosz hadihajót. „Frissített információk szerint az ukrán védelmi erők május 19-én éjjel Szevasztopolnál eltaláltak egy orosz 22800-as Ciklon rakétahajót” – közölte kedden a vezérkar.

Kijevi tisztviselők szerint a támadások lehetővé tették Ukrajna számára, hogy magához ragadja a kezdeményezést a Fekete-tengeren, és aláássa Moszkva azon képességét, hogy a tengerről rakétacsapásokat hajtson végre ukrán területre.