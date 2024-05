Kulebát szívélyesen fogadták Szerbiában, majd közölték vele: sosem fogják szankcionálni Moszkvát

Nyitókép: Facebook

Szerbia tiszteletben tartja a nemzetközi jogot és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) minden tagországának területi integritását, így Ukrajnáét is, kiáll Kijev mellett, ugyanakkor továbbra sem vezet be szankciókat Oroszország ellen – jelentette ki Milos Vucevic szerb miniszterelnök hétfőn Belgrádban, ahol találkozott Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel. Dmitro Kuleba a találkozón arról beszélt, hogy szerbiai látogatása egyértelmű üzenet, hogy a két ország kapcsolata tovább erősíthető, különös tekintettel arra, hogy a szerb és az ukrán nép számos ponton hasonlít. Közölte, sok a különbözőség, de sok a hasonlóság is,

ezért lehetőség van arra, hogy számos területen közös jövőt építsenek.

Az ukrán külügyminiszter a háború 2022-es kitörése óta először látogatott Szerbiába, amely Oroszország egyik legnagyobb szövetségese a Nyugat-Balkánon. Az ukrán külügyminiszter Olena Zelenszkával, az ukrán elnök feleségével érkezett hivatalos szerbiai látogatására. Milos Vucevic miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök többször is leszögezte, hogy mind az orosz, mind az ukrán népet a szerb nép testvérének tekinti, és Belgrád többször is elítélte Oroszország ukrajnai invázióját, azonban azt is közölte, hogy Szerbia nem ért egyet a szankciós politikával, nem tartja célravezetőnek, ezért nem kíván büntetőintézkedéseket bevezetni Oroszország ellen.

(MTI)