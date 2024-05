Nyitókép: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU / Anadolu via AFP

„Kinek ne jutott volna ma eszébe Ferenc Ferdinánd meggyilkolása. Elég volt két pisztolylövés és lángba borult Európa. Kislányok és kisfiúk váltak árvákká és fiatalasszonyok lettek özveggyé. Utcáinkon, tereinken eluralkodott a lőporszag és a félelem. Milliók vesztek oda Európa harcmezein, sorsok, családok lettek semmivé. Pedig csak lövést adtak le Szarajevóban.

Európa most is válaszút előtt áll. Háború vagy béke? A háborúpárti lobbi egyre erősebb, egyre hangosabb, egyre agresszívebb. Most az egyik békepárti szövetségesünk, békepárti harcos az életéért küzd éppen egy kórteremben. Robert Ficot egy liberális költő többször is meglőtte.

Miniszterelnök úr! Mihamarabbi gyógyulást kívánunk, hiszen sok még a teendő! Európának minden békepárti patriótára szüksége van!”

***