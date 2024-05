Jó előre figyelmeztették a britek az újabb orosz offenzívára Kijevet – hiába

Nyitókép: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Az Egyesült Királyság figyelmeztette Ukrajnát a Harkiv megyei orosz offenzíva előtt, de Kijev nem készült fel a támadásra – írta a The Guardian. A lap egyik hírszerzési forrása szerint előre figyelmeztették Ukrajnát a támadásról, bár azt nem árulta el, hogy Kijevnek mennyi ideje volt felkészülni.

Hiába tudtak az ukrán tisztviselők is az orosz csapatösszevonásról a határ orosz oldalán,

az ukrán védelmi vonalak gyengének és hiányosnak bizonyultak a Harkivi területen

– írta a lap. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég elismerte, hogy Kijev nem állt készen egy nagyszabású orosz támadásra „a nyugati fegyverszállítások késedelme miatt”. Az elnök lemondta tervezett spanyolországi és portugáliai útját, helyette Harkivba utazott, ahol szelfit is készített a város határát jelző táblánál, ahogy tette ezt korábban Bakhmut, és Avgyijivka ostromát megelőzően is.

Zelenszkij nagyon súlyosnak minősítette a helyzetet,

de megígérte, hogy Kijev más frontszektorokból átcsoportosítja csapatait a térségbe.

A The Guardian beszámolóját erősíti az is, hogy az utóbbi napokban számos ukrán katona panaszkodott arra, hogy az elvileg elkészült erődítések és aknamezők a valóságban hiányoznak Harkov körzetében, míg az ukrán média arról számolt be, hogy a védelem kiépítésére szánt pénzeket egyszerűen ellopták. Az ukrán tisztviselők ugyanakkor „orosz propagandának” minősítették a védelmi vonalak hiányáról szóló híreket, amelynek célja, hogy „éket verjen a helyi közigazgatás és a kijevi felső vezetés közé”.