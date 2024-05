Izrael: Szégyen, hogy Spanyolország miniszterelnök-helyettese nyíltan Izrael elpusztítására szólított fel

Nyitókép: Pixabay

Szégyenletes, hogy a spanyol miniszterelnök-helyettes Izrael elpusztítására hív fel – közölte az izraeli külügyminisztérium. Yolanda Díaz spanyol politikus közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben arról beszélt, hogy Spanyolország miért döntött úgy, hogy elismeri Palesztinát államként. Díaz többek között arról beszélt, hogy a palesztin állam elismerése emberi jogi és nemzetközi jogi kérdés. „A palesztinai helyzet arra kényszerít bennünket, hogy ne maradjunk itt. Tovább kell dolgoznunk a népírtás befejezéséért és a tűzszünet eléréséért” – fogalmazott. Majd a videóüzenetét azzal a mondattal fejezte be, hogy

A folyótól a tengerig, Palesztina szabad lesz”

– ezt a jelmondatot már évtizedek óta használják a Palesztin függetlenségéért küzdő és Izrael ellenes aktivisták és politikusok.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Írország, Norvégia és Spanyolország bejelentette, hogy május 28-tól hivatalosan is elismeri a palesztin államot. Spanyolország és Írország közölte, hogy a döntés nem Izrael ellen, és nem is a Hamász mellett, hanem a béke támogatására született. Izrael dühösen reagált, és arra figyelmeztetett, hogy a lépés további instabilitást jelentene a régióban, majd visszahívta nagyköveteit mindhárom országból.