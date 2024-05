Donald Tusk halálos fenyegetéseket kapott, megerősítik a védelmét

Nyitókép: Wojtek Radwanski / AFP

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közzétette csütörtökön egy olyan közösségi médiás poszt másolatát, amely őt fenyegeti, miközben a szlovák hivatali kollégája, Robert Fico elleni merényletre utal. „A szlovákok tegnap megmutatták, mit kell csinálnunk Donald Tuskkal, ha ellehetetleníti a CPK-t” – írta valaki álnéven. Az újraközlés alatt Tusk megjegyezte, hogy az előző napi merénylet után sok hasonló posztot lehetett látni.

A CPK az a nemzetközi óriásrepülőtér, amelyet az előző kormány stratégiai beruházásként vett tervbe Varsó és Lódz város között, de ennek megvalósítását Tusk kormánya egyelőre nem hagyta jóvá.

A kormányfő bejegyzésére reagálva Adrian Zandberg, a Tusk vezette Polgári Platform (PO) egyik koalíciós partnerének, az Új Baloldalnak az egyik képviselője bírálta a PO-t is egy EP-választási kampányfilmje miatt. „A ti kampányfilmjeitekben is halálfejek” vannak – írta Zandberg. A filmben a PO „Oroszország legnagyobb lengyelországi sikerének” nevezi a legnagyobb ellenzéki erőt, a Jog és Igazságosság (PiS) pártot. A videóban szó van a PiS 2015-ös „törvénytelen győzelméről”, „a fehérorosz és orosz titkosszolgálatok növekvő befolyásáról”, valamint a lengyel hadsereg korszerűsítését célzó beruházások PiS általi állítólagos leállításáról is. A film végén a PiS logója Oroszország címerévé alakul át.

A PO videóját Robert Biedron, az Új Baloldal társelnöke is bírálta az X-en. „Ez olaj a tűzre – különösen néhány órával a szlovák miniszterelnökkel szembeni merénylet után – , és nem old meg semmit Lengyelországban” –olvasható Biedron bejegyzésében.

Dużo tego było wczoraj. Wizja Polski. pic.twitter.com/948f3T02UJ — Donald Tusk (@donaldtusk) May 16, 2024

(MTI)