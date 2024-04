Ijesztő rakétarendszerrel „gyakorlatoznak” az oroszok

Nyitókép: EPA/Russian Defence Ministry Press-Service

Az Orosz Stratégiai Rakétaerők számos különböző feladatot hajtanak végre, beleértve az intenzív manőverezési tevékenységeket a harci járőrözési útvonalakon - jelentette ki az orosz védelmi minisztérium április 1-jén kiadott közleményében – szúrta ki a Portfolio.

Mint írják: a minisztérium megjegyezte azt is, hogy a „Jarszok” személyzete képes akár 100 kilométeres távolságot is megtenni, végrehajtva az állások és felszerelések felállítását, az álcázási és egyéb biztonsági tevékenységeket, valamint gyakorolják a szabotázs-és felderítőcsoportok elleni védekezést is.