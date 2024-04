Égő házba rohant be egy hatéves kislány, így mentette meg a családját

Nyitókép: RANA DIAS / CAIA IMAGE / SCIENCE PHO / NEW / SCIENCE PHOTO LIBRARY VIA AFP

A Metro Magazin számolt be egy észak-yorkshire-i háztűzről, amit az Origo is szemlézett. Az angol Metro beszámolója szerint egy telefontöltő okozhatta a tüzet, amelynek következtében a ház tetőszerkezete teljesen megsemmisült, a berendezés is megrongálódott.

A hatéves Olivia éppen a szomszédban lakó barátjánál volt, amikor észrevette, hogy az út túloldalán lángra kapott a házuk, amelyben otthon aludt az édesanyja és testvérei is.

A kislány az életét kockáztatva rohant be a lángoló épületben és felébresztette az anyukáját,

akivel együtt kimentették a szobáikban alvó többi gyermeket is.

A lángokat és a füstöt több szomszéd is észlelte, de nem feltételezték, hogy bárki is van a házban, mivel nem állt kint egyetlen autó sem az ingatlan előtt. Ezért senki nem is próbált bejutni a házba. „Nagyon büszkék vagyunk Oliviára. ADHD-ja van, de egy igazán különleges kislány. Hatéves de berohant az égő épületbe. Az utcában lakók ugyanis nem gondolták, hogy még maradt valaki az épületben, mert nem voltak kocsik a ház előtt” – árulta el Olivia nagymamája a lapnak. Mivel a család minden vagyonát elveszítette, így most adománygyűjtés indult részükre.