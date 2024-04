Degeszre keresi magát a cseh fegyveripar az ukrán-orosz háborún

Nyitókép: Getty Images

Győzelmi jelentést adott ki a cseh Novinky hírportál Csehország hadiiparának döbbenetes eredményeiről.

A cseh hadiipari cégek ugyanis sosem éltek még olyan jól, mint most – alig győzik számolni a háborún szerzett tavalyi extraprofitot.

Idénre pedig a hírportál szerint még jobbak a kilátásaik, hiszen „az ellátási láncok helyzete lassan javul, a bankok egyre inkább hajlandók kölcsönözni nekik, és az energia is újra olcsóbb lett”.

Egyik profit extrább, mint a másik

A VERA radarokat, az RF 40 rádiót, valamint a Let L-410 Turbolet és az Aero L-39NG repülőgépeket gyártó Omnipol csoport szóvivője, Marika Přinosilová a lap érdeklődésére arról számolt be, hogy csoportjuk „jelentősen növelte bevételeit és profitját 2023-ban, részben a hazai és a külföldi védelmi ipar növekvő támogatásának köszönhetően”.

Andrej Čírtek szóvivő Csehország legnagyobb hadiipari kombinátja, a Czechoslovak Group (CSG) részéről hasonló jókat beszélt el: tavaly év/év alapon óriási bevétel- és profitnövekedésről számolt be, melynek „legfőbb mozgatója a nagy kaliberű muníció és a földfelszíni katonai feleszerelés” volt, ebből legfőképpen a NATO-országokba és Ukrajnába szállítottak. A CSG azzal számol, hogy az iparág a következő években is hatalmas megrendeléseket kap majd, ezért odahaza, Szlovákiában és Spanyolországban is eurószázmillióat fektet be, „új csarnokokat építünk, gyártósorokat telepítünk és új alkalmazottakat veszünk fel” – így Čírtek.

A hatalmas éves bevétel- és profitnövekedés annak kontextusában még izgalmasabban hangzik, hogy a cégcsoport már 2022-ben, a háború első évében is majdnem megduplázta eredményét, akkor 390 milliárd forintnyi bevételt sikerült termelniük.

A kézifegyvereket gyártó Colt CZ bevétele is nagyot nőtt tavaly, nekik 230 milliárd forintot hozott a háború, melyből 30 milliárd forint tiszta profit – ebből egyébként Magyarországra is jutott valamennyi, mert a Colt Kiskunfélegyházán is termel, idén pedig új lőszercég vásárlásával készül bővülni – hamarosan a kezükre kerül majd a Sellier & Bellot.

Az STV fegyvergyártó csoport főleg nagy kaliberű lőszerek gyártásában jeleskedik, két csehországi üzemük gyártási volumenét pedig az elmúlt két évben sikerült megtízszereznie. A kuncsaft döntő részben Ukrajna, de jutnak nekik európai, amerikai és cseh állami megrendelések is, így mind tavaly, mind idén százmilliárd forintnál is nagyobb bevételt hoztak össze – de idén már magasabbra tették a lécet, százhatvanmilliárd forintot várnak.

Ebben sokat segített nekik az is, hogy az Európai Bizottság nemrég szűk kétmilliárd forinttal támogatta lőszergyártó tevékenységüket.

A kézigránátjairól híres Zeveta Bojkovice sem panaszkodik, ők 30 százalékkal tudták eladásaikat növelni 2023-ban a megelőző évhez képest.

Zöld mezők a fegyveripar horizontján

S ez még csak a cseh fegyveripar lakomájának első fele – most a háború pörgeti a megrendeléseiket, de az ukrajnai béke beköszöntével eljön majd az az időszak is, amikor a NATO visszapótolja majd arzenáljának Ukrajnába küldött elemeit, s ebből szintén zsíros profit várható.

Ez ugyanakkor messze nem az egyetlen pozitív elem a cseh fegyveripar jövőképében. A CSG vezére, Michal Strnad, aki 2018-ban vette át apjától a fegyvergigászt, március elején jelentette be, hogy több száz millió eurót tervez beruházni ukrajnai vegyesvállalatokba, beérve a hasonló projektekben utazó német Rheinmetallt – s már most két-három projektről tárgyalnak az ukránokkal, a VOP CZ pedig ukrán tankok javításáról kötött megállapodást.

A fegyveripari piacszerzésen emellett a cseh politika is dolgozik, gőzerővel folyik a keleti nyitás:

Jana Černochová védelmi miniszter nemrég Thaiföldön tárgyalt a cseh-thai védelmi együttműködés bővítéséről, Petr Fiala miniszterelnök pedig a Fülöp-szigetek haderejének korszerűsítését igyekezett lezsírozni Manilában a cseh fegyveriparnak.

S miközben a cseh fegyveripar éves háborús bevétele már most az ezermilliárd forintot karcolgatja, Csehország élenjár a további európai fegyverkezés anyagi feltételeinek megteremtésében is. Március folyamán egyre több ország csatlakozott egy új kezdeményezéshez, melynek értelmében Európa közösen vásárolna többszázezer lőszert Ukrajna számára az Unión kívülről, befoltozva az európai hadigépezet orosszal szembeni masszív kapacitáshátrányát. A konstrukció a helyreállítási alapból lehet ismerős: közös hitelfelvétel közös célokra.

Az indítvány – kitalálhatták – Prágából érkezett, s éppenséggel nem nehéz belelátni a nagy üzletet a cseh fegyveriparnak:

ha az EU a fegyverkezést is beemeli azon stratégiai céljai közé, melyekre hajlandó közös hitelt felvenni, még az elmúlt két évben tapasztaltnál is nagyobb pénzeső zúdulhat a csehek nyakába.