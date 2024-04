„Az emberek felismerik, hogy a nyugati civilizációnak vissza kell térnie” – George W. Bush elnök korábbi munkatársa a Mandinernek

Fotó: MCC / Gyurkovits Tamás

Mike Gonzalez ösztöndíjas a Heritage Foundationnél, korábban George W. Bush elnök kormányában, az amerikai Külügyminisztérium Európai Irodájában dolgozott. Az MCC Budapest Summit vendége volt, ahol kifejtette: a harc Amerika lelkéért zajlik, és a tét óriási.

Ma sokat beszélünk az oktatásról. Úgy tűnik, hogy az oktatás az Egyesült Államokban a kulturális háború csataterévé vált. Hogyan jutottunk idáig?

Minden rendszernek van egy eszmeisége, és ezeket az eszméket az oktatásban közvetítik, és ez az oktatást az eszmék háborújának színterévé tette. Ez az oka annak, hogy

jelenleg Amerikában nagy kultúrharcot folytatunk, a probléma óriási.

És szerintem az európaiak is valami nagyon hasonlót élnek át. Nem akarom leírni az európai színteret úgy, ahogy az imént leírtam az amerikai színteret. De optimista vagyok, mert úgy gondolom, hogy az Egyesült Államokban a konzervatívok felismerték a probléma nagyságát, és van néhány ötletük arra vonatkozóan, hogyan vívják meg ezt a kultúrharcot.

Milyen ötletekre gondol?

Nos, először is, tudatában kell lenni annak, hogy ez zajlik, nem lehet megoldani egy problémát, amíg nem diagnosztizáltuk a problémát. Azt hiszem, a problémát most sokan jól diagnosztizálták: vannak amerikaiak, akik le akarják rombolni Amerikát, le akarják rombolni Amerika eszméit gazdaságilag, kulturálisan, társadalmilag. Amikor elég sok ember tisztában lesz azzal, hogy mi a probléma, akkor felmerül a kérdés: akkor mit tegyünk a helyére? Azt hiszem, ez az oka annak, hogy a klasszikus oktatás iránti érdeklődés reneszánszát éljük. Azt hiszem, most zárult le a kör, amikor az emberek felismerik, hogy a nyugati civilizációnak vissza kell térnie. Mint mondtam, minden rendszernek van egy eszmei tárháza, ezért az „értéksemleges oktatás” gondolata nem érvényes. Az oktatásnak mindig kell, hogy legyen „értéktartalma”. Azt hiszem, ehhez különböző stratégiákra van szükségünk. Meg kell szabadulnunk a mesterséges intelligenciától az osztályteremben. A tanároknak pedig akkreditációs folyamatra van szükségük az óvodától a 12. osztályig.

Az amerikai pedagógusképzés jelenleg a szélsőbaloldali eszmék melegágya.

Ha Trump visszatér, változtatni fog ezen?

Reménykedjünk egy második Trump-kormányzatban, amely képes lenne ilyen jellegű politikákat bevezetni. De ne felejtsük el, hogy az oktatás az Egyesült Államokban nem igazán szövetségi ügy. Ez egy tagállami kérdés.

Ön írt arról, hogy a konzervatívok hogyan nyerhetik meg a latinókat. Vajon Trumpnak ez a következő választásokon is sikerülni fog?

Szerintem a latinó szavazóréteg az a terület, ahol Trump nagyon jól teljesített.

Nagyon jól teljesített a mexikói amerikaiakkal Texas déli részén, a mexikói határ mellett, olyan megyékben, amelyek 90%-ban mexikói amerikaiakból állnak. Itt 2016 és 2020 között 20-30 százalékpontot javított. És megnyert egy olyan megyét, amelyet még soha egyetlen republikánus sem nyert meg. Nagyon jól teljesített a kubai amerikaiak és a venezuelaiak körében Florida déli részén. Jól teljesített a Puerto Ricó-iakkal Közép-Floridában. Javított a szavazatain közöttük. Nagyon sok csoportot összevonnak a „spanyolajkúak” kifejezés alatt. És szerintem Trump talán fel tudja húzni az eredményét ezen csoportok között, vagy nagyon-nagyon jól teljesíteni.

Miért szavaznak jobbra ezek a csoportok?

A tömeghisztéria, amely a baloldalt a nemi és faji kérdésekben megragadni látszik, sok szavazót elfordított.

A mexikói amerikaiak kulturálisan konzervatívok,

és nem igazán értik, ha valaki jön és azt mondja nekik, hogy egy férfi nő lehet. Vagy a Rio Grande völgyben sokan közülük az energiaszektorban dolgoznak, ami most veszélyben van a klímahisztéria miatt. Sokan a határon dolgoznak, egyes helyeken a határőrség 50%-ban mexikói-amerikai. Szóval mélyen átérzik ezt a válságot, ami a határon van azzal, hogy Biden megnyitotta a határt.