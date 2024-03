Nem fogja elhinni, mit javasolt a torontói rendőrség a betörők ellen

Nyitókép: Getty Images / shaunl

Toronto városának autólopási problémája van, és nem úgy tűnik, mintha a rendőrségnek sok fogalma lenne arról, hogyan küzdhetne ellene – írta a The Drive.

Marco Ricciardi, a Torontói Rendőrség közrendőre a következő tanácsot adta a város lakosainak:

Annak érdekében, hogy megelőzzék az otthonukban történő betörést inkább hagyják kocsikulcsot a bejárati ajtónál, mivel a betörők nagy része semmi mást nem akar ellopni”.

A portál szerint a kanadai városban már akkor problémát jelentenek a kocsilopások, hogy egyesek – bár nem kimondva – már korábban rájöttek arra a „megoldásra”, amelyre most a rendőrség felhívta a figyelmet. Egyesek ugyanis már be sem zárják az autójukat, és ezt fel is tüntetik a járművön, hogy legalább a lakásba ne törjenek be kocsikulcsokért.

Ennek ellenére persze nem mindenki örült a „jó tanácsnak”, egyesek szerint a rendőrség gyakorlatilag beismerte, hogy tehetetlen a bűnözőkkel szemben, és feladta a küzdelmet velük szemben.

A városban viszont nem csak a tolvajok profitálnak a helyzetből. A járműkövető eszközök nagyon jól fogynak a városban, a montreali székhelyű Tag Tracking az elmúlt két évben megduplázta eladásait. Más vállalkozások pedig ma már csak azzal foglalkoznak, hogy pollereket helyeznek el a lakosok kocsibehajtóira, amelyekre egyébként ilyen helyeken sosem lenne szükség.