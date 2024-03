Fotó: JIM WATSON / AFP

***

„Az elnök éves State of the Union beszédét az elemzések és az interpretációk szokásos özöne követte. Én úgy gondoltam, hogy egy hagyományos elemzés helyett, inkább feltöltöm a beszéd szövegét a MAXQDA tartalomelemző programomba, hogy egy kvantitatív képet tudjak összeállítani arról, hogy miről is szólt valójában az elnök beszéde. Betöltöttem, bekódoltam. Lássuk, hogy mit mond a szoftver.

Mi az ami per pillanat foglalkoztatja az elnököt es miről is beszélt valójában?

1. Elsősorban Amerikáról és az amerikaiakról. Egy teljes nagyságrendel minden más téma felett.

2. Izrael fontosabb Biden számára mint Ukrajna. Még önmagában is 50%-kal fontosabb. Gázával, a Hamásszal, a palesztinokkal egy kalap ala véve, kvázi négyszer olyan fontos.

3. Oroszország és Putyin jobban aggasztják Biden elnököt mint Kína.

4. Irán, Észak-Korea éppen hogy említést kapnak.

5. Európa nem érdekli Biden elnököt, per pillanat még a palesztinok is fontosabbak számára Európánál.

6. Donald Trump kétszer annyira aggasztja Biden elnököt mint Vladimir Putin.

7. A hadsereg és a katonai erő majdnem kétszer olyan gyakran szerepelnek a beszédben mint a diplomácia.

8. A gazdaság fontossága valahol Trump és Putin Oroszországának a fontossága között helyezkedik el. Érdekes módon némiképp lemaradva az egészségügy mögött.

9. Amerika migrácios válsaga nem igazán foglalkoztatja az elnököt. A klíma, az energia és az abortusz kérdése annál inkább.

10. Érdekes módon a válsag és a különböző szinonímái egyre másra visszatérnek a szövegben. A számadatok alapján a válság állapota egy a Kína méretével azonos változó az elnök gondolkodásában.

Ennyi. Mindenki vonja le a következtetéseket magának. Ha lesz rá időm és úri kedvem, akkor talán lesz ebből egy cikk, amiben a frekvenciatáblázatokat és a többi számvarázst is publikálni fogom. Per pillanat, érjük be a kategóriák közötti arányokkal. A mennyiségek így is önmagukért beszélnek.”