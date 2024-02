Komolyan aggódnak Amerikában is, akkora bajban vannak az ukránok

Komoly a lőszerhiány az ukrán fronton, ez elsősorban az Egyesült Államok miatt van, ott ugyanis a politikusok még nem szavaztak az újabb adományokról. Nem hiába sürgeti őket Jake Sullivan, a Fehér Ház tanácsadója, aki szerint szinte teljesen megszűnt Washington Kijevnek nyújtott támogatása.

Az ukrán csapatok kezdtek kifogyni a lőszerekből”

– szögezte le.

Mint ismert, keleti szomszédunknak Amerika egy hatalmas segélycsomagot állított össze, azonban azt először a szenátusnak, majd a képviselőháznak is meg kell szavaznia, ami hónapok kérdése is lehet. Utóbbi jóváhagyása ráadásul azért is kérdéses, mert a képviselőházban a republikánusok vannak többségben, akik ellenzik a fegyvercsomagot.

Nem várhatunk tovább!”

– mondta Sullivan a sajtótájékoztatón, majd úgy folytatta, ha nem kapnak az ukránok segélyt, az oroszok kerülhetnek fölénybe.

Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU / Anadolu via AFP