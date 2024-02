„Rosszul teszi a hazai jobboldali sajtó egy része, hogy kárörvendő módon figyeli Németország problémáit. Ha Németországnak jól megy gazdaságilag, akkor Magyarországnak is jobb, és ez negatív előjellel is igaz. Ugyanez vonatkozik az Európai Unióra is: a német siker az unió sikerét is jelenti. A jelenleg Olaf Scholz kancellár által vezetett ország nem csupán hazánk legfontosabb kereskedelmi partnere, hanem az egész EU legnépesebb és legerősebb gazdasága. Ennek következtében a magyar kormány érdeke is az kellene, hogy legyen, hogy egy kiegyensúlyozott és jól működő Németország létezzen Európa szívében. Nem pedig egy stagnáló, belpolitikai harcokba mélyülő, végletekig polarizált államszövetség, amely számtalan belső konfliktust hordoz magával.”

Fotó: Fabian Sommer/DPA/AFP