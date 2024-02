„Az üres fenyegetések következményei.

A nemzetközi politikában minden kimondott szónak nagy ereje és hatása van. Szavakkal pedig csak úgy nem dobálózunk, mert egy idő után senki nem veszi őket komolyan. Mint abban a mesében, amikor a kisfiú állandóan farkast kiált, és amikor tényleg jönnek a farkasok, már senki nincs, aki a segítségére siethetne.

Joe Biden amerikai elnök az elmúlt 3 évben keményen kommunikál Moszkvával és személyesen Putyinnal. Az elnöki beiktatása után nem sokkal, 2021. elején gyilkosnak nevezte, akinek »belenézett egyszer a szemébe, és nem látott benne semmit«. Gondolnánk, hogy egy ilyen erős kijelentés után Joe Biden soha nem beszél többet »gyilkossal«, nem ül le személyesen, nem tárgyal. Nem, alig 4 hónap telt el a kijelentések után, Moszkva felvonult seregével Ukrajna határainál és Biden végül leült társalogni az orosz elnökkel 2021. júniusában Genfben, miközben előtte még gyilkosnak hívta.

(...) Biden újabban szerdán egy San Francisco-i kampány rendezvényen nevezte Putyint »őrült kuraf*nak« (crazy son of a b***), ami a fenyegetések után inkább egy visszatérés a 2021-es gyilkosos retorikához.

A be nem váltott fenyegetéseknek egy idő után ára lesz: a másik fél nem fogja őket komolyan venni.

Ha nem fogja komolyan venni, akkor még több dolgot enged meg magának, hiszen nincs következmény. Ha pedig látványosan kiürül az eszköztár, akkor köztudomásúvá válhat, hogy meztelen a király… És amikor még az ukrán támogatási csomag sem megy át 5 hónapon keresztül az amerikai kongresszuson, akkor ez a demonstrált, látható tehetetlenség csak erősödik.

P.S.: hasonló cipőben jár egyébként a volt orosz kormányfő, Dmitrij Medvegyev is, aki évek óta egyre keményebb bejelentéseket próbál tenni, csak hogy valaki odafigyeljen rá, és vegyék komolyan.

De minél keményebbeket mond, annál kevésbé veszik komolyan. Legutóbb tegnap tartott »sajtótájékoztatót«, ahol elmondta, hogy az orosz hadsereg meg sem fog állni Kijevig, a nukleráis fegyverek bevetése lehetséges eszközként ott van az asztalon, »akár véletlenül is« (?), a Nyugat ideje meg persze lejárt.

P.S.2: Bident egyébként szembesítették is néhány napja a Navalnij ügyében tett korábbi nyilatkozataival, és azzal, hogy nem igazán lett semmi következménye. Erre Biden azt mondta, hogy Putyin »pokolian sok következménnyel nézett szembe« (Putin had »faced a hell of a lot of consequences«), mert számos szankció van érvényben Oroszországgal szemben, és több mint 350 ezer orosz katona halt már meg vagy sebesült meg. Mindenkinek a gondolataira bízom, hogy egyébként a 350 ezer orosz katonai áldozat, amely az orosz agresszió egyenes következménye, hogyan is kapcsolódik Navalnijhoz és a »pusztító« amerikai lépésekhez.”

