Jobboldali lengyel lap főszerkesztője: Orbán megértette az EU szándékait, emiatt képes azokat ellensúlyozni

Paweł Lisicki, a Do Rzeczy hetilap főszerkesztője a jelenlegi kormányzat lépéseiről és a Donald Tusk teremtette káoszról folytatott beszélgetésében elismerően nyilatkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről, aki megértette az EU valódi szándékait, emiatt képes azokat ellensúlyozni – olvashato a Do Rzeczy felületén. Tusk káosz-kormányzásáról Paweł Lisicki, a Do Rzeczy hetilap főszerkesztője beszélgetett Wojciech Cejrowski újságíróval az Antysystem podcast legújabb epizódjában.

Az új kormány által a lengyel közszolgálati média átvételére irányuló konfrontatív törekvései, illetve Mariusz Kamiński és Maceik Wąsik PiS-képviselők letartóztatásának ügyét úgy értékelték, hogy azok a Donald Tusk által gerjesztett káosz részét képzik. Cedrowski magyarázata szerint a káoszt az ördög uralja, míg a harmónia Istentől származik, ezért áll az oly messze a jelenlegi helyzettől.

Az újságírók szerint az érzelmektől túlfűtött környezetben olyan koncepciók felé is nyitottak az emberek, amelyeket más körülmények között nem fogadnának el. Nem fogadnák el akkor, „ha rend lenne, mint Magyarországon”.

Lisicki szerint a káoszteremtés miatt küldték Brüsszelből Tuskot vissza Lengyelországba. A főszerkesztő hozzátette, hogy számára Orbán olyan politikus, aki tanult abból a helyzetből, amikor az EU megpróbálta átvenni a kisebb országokat. Megértette ezt a törekvést és ezért képes volt azt ellensúlyozni. A korábbi lengyel kormányok katasztrófáját az okozta, hogy megpróbáltak megegyezni Brüsszellel, de erről előre lehetett tudni, hogy az EU valójában ezt nem akarja. Meglátása szerint, ha a Tusk-kormány helyett a PiS követne hasonló politikát,