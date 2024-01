Greta után itt van Lena, a zöldek legújabb megmentője!

„Zuckergoscherlrevolutionärin” – így mutatkozik be Instagram-profilján Lena Schilling, az osztrák Zöldek csúcsjelöltje a júniusi európai parlamenti választásokra. A bécsies kifejezés takarhat a smarnit meg nem vető édesszájút, de romantikus értelemben vett cukorfalatot is. A 22 éves Schilling esetében tehát cukorfalat-forradalmárral van dolgunk – és minden valószínűség szerint főállású, komolyanveendő politikussal is, hiszen Werner Kogler zöld pártelnök és osztrák alkancellár nemrég bejelentette: a találgatásnak vége,

nem Leonore Gewessler környezetvédelmi miniszter vezeti majd a Zöldek EP-listáját, hanem Lena, az osztrák Greta.

Bár a Zöldeket finoman szólva leamortizálta az Ibiza-botrány utáni közös kényszerkormányzás az Osztrák Néppárttal (ÖVP), így a 2019-es választáson még 14,5 százalékos támogatottságukat a POLITICO Poll of Polls közvélemény-kutatási átlaga szerint 9 százalékra sikerült letornászniuk, Schilling mandátuma felől aggodalomra semmi ok. Az akkori eredmény két mandátumot ért a 18 fős osztrák EP-képviselői kontingensből, egyre 9 százalék is bizonyosan elég lesz.

Schilling Greta Thunberg 2010-es évek végén alakult mozgalmában, a Fridays for Future klímaaktivista-hálózatban kezdte politikai működését, ahonnan két évvel ezelőtt távozott.

Ugyanakkor a nyugat-európai zöldmozgalom bizonyos vadhajtásaitól Schilling elhatárolódik –

az oe24.TV adásában például megtagadta az osztrák autópályák és forgalmas bécsi utak közlekedését megbénító tüntetőket, a Klimaklebereket, és elítélte Greta Thunberg radikálisan Izrael-ellenes kirohanásait is. Ugyanakkor kötésig benne áll az osztrák közvélemény-kutatásokat fölényesen vezető Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), illetve a Kelet-Németországban egyre inkább domináns Alternatíva Németországnak (AfD) elleni tüntetésekben, melyek Ausztriában is igen gyakoriak.

Lena Schilling aktivizmus közben (fotó: LS Facebook)

Ausztriában a vidéki fiatalság jelentős részét az FPÖ, a városi fiatalok nagy részét viszont a Zöldek tudják mozgósítani,

egy élesen FPÖ-ellenes fiatallal erre a trendre erősítene rá a zöld vezetés.

Kogler pártelnök emellett a Zöldek számára kiugrási lehetőséget is lát a fiatal klímaaktivista lányban – a többi osztrák párt ugyanis egytől egyig középkorú férfi karrierpolitikusokat helyezett a lista élére. Az ÖSTERREICH napilap online kiadása egyenesen úgy fogalmaz: az alkancellár terve az, hogy Schilling „kvázi megmentse” a vergődő Zöldeket, és „tiszteletreméltó eredményt hozzon”.

Osztrák sajtóértesülések szerint ugyanakkor Schilling kiválasztását Kogler erőből vitte keresztül a Zöldeken, és a párton belül sem rajong az ötletért mindenki – a pártelnökségre törő Sigi Maurer frakcióvezető például egyáltalán nem.

Párton belüli kritikusai Schilling szemére vetik, hogy tapasztalatlan,

valamint hogy a klímaügyön kívül nem sok mindenhez ért – így tudása egy nem kizárólag a klímáról szóló kampányban kevésnek bizonyulhat.

Nyitókép: ROBERT JAEGER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP