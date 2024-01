Daniel Freund berágott Von der Leyenre, amiért Magyarország pénzt kapott (VIDEÓ)

"Ursula von der Leyen hat vor dem EU-Gipfel im Eilverfahren 10 Milliarden Euro an Orban locker gemacht, weil er den EU-Beitritt der Ukraine per Veto blockierte. Sie hat sich erpressen lassen und das größte Schmiergeld in der EU-Geschichte gezahlt."



