A lengyel balliberális kampányt finanszírozta Korányi Dávid Karácsony különmegbízottjaként

A lap emlékeztet, hogy Budapest, Prága, Pozsony és Varsó főpolgármesterei még 2019-ben hozták létre a Szabad Városok Szövetsége nevű globalista, progresszív szerveződést. A Soros-egyetem egyik intézete, a szintén a milliárdos spekuláns által pénzelt, korábban a Gyurcsány-kormánynak dolgozó

Political Capital és a főváros együtt szervezte meg a Budapest Forum nevű rendezvényt,

amely a Szabad Városok Szövetségének ötletéből származó kezdeményezés. Mindemellett azonban utóbbi szervezet is tartott konferenciát, 2023 júniusában Varsóban. Ezen szólalt fel moderátorként Korányi Dávid, aki arról beszélt, hogy két szerepkörben van ott. Egyrészt a Szabad Városok Szövetségének budapesti különmegbízottjaként, és az Action for Democracy amerikai alapítvány elnökeként, amely aktívan vizsgálja annak lehetőségét, hogy támogassa a demokratikus ökoszisztémát itt, Lengyelországban.

A Magyar Nemzet szerint Korányi Budapest nevében is beszélve szólalt fel, amikor

megígérte a lengyel balliberális oldal támogatását.

A lap felidézi, hogy Korányiék tavaly ősszel aztán be is avatkoztak a magyar után a lengyel választásokba is, 15 szervezetet pénzeltek, amelyek a legkülönbözőbb módszerekkel mozgósítottak a nemzeti konzervatív kormány ellen.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube