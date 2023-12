Olasz lap védte be Orbán uniós álláspontját: „Az ellenvélemény a demokrácia része”

„A háborúban álló Ukrajnával való csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló történelmi döntés csak azért kapott zöld utat, mert Orbán úgy döntött, nem él a vétójoggal, miután hetekig fenyegetőzött vele: otthagyta az üléstermet, lehetővé téve a szükséges egyhangúság elérését” – írja a Corriere della Sera.

„Összehangolt és konstruktív tartózkodás” – magyarázta egy uniós tisztviselő. Ettől függetlenül megvétózta az EU költségvetésének középtávú felülvizsgálatát, amely magában foglalja az 50 milliárdos Ukrajnát támogató pénzügyi csomagot is. Február elsején rendkívüli Európai Tanács lesz a kijevi segélyek kiadására, és a Budapest nélküli B-tervet már tanulmányozzák, de

a cél az, hogy ezeket a heteket Orbán meggyőzésére használják fel – írja az olasz lap.

Nehéz megjósolni, hogy az Európai Tanács elnöke, Charles Michel sikeres lesz-e a többi uniós vezetővel együtt. A nyomás nagyon erős, de a magyar vezetőnek világos elképzelései vannak: „Mindig is azt mondtam, hogy ha valaki változtatni akar a költségvetésen, akkor ez egy nagyszerű lehetőség Magyarország számára, hogy világossá tegye, meg kell kapnia, azt ami megilleti” – mondta pénteken a Kossuth rádiónak.

Az olasz lap emlékeztet, Európai Bizottság egy éve 21,7 milliárd uniós forrást zárolt a jogállamiság elmulasztása miatt, de a csúcs előestéjén 10,2 milliárdot engedett el, mert Budapest orvosolta a bírói függetlenség hiányosságait.

„Orbán – számolt be egy igen magas szintű uniós forrás – arra akarta felhívni a többi vezető figyelmét, hogy az EU Bizottság kettős mércét alkalmaz a Magyarországnak folyósítandó kifizetéseknél” – írja a Corriere della Sera. Hozzáteszik, a forrás azt is kifejtette, hogy Orbán távolmaradása „hatalmas előkészítő politikai munka eredménye, amelyben több vezető is részt vett”, és

nem szabad abba a hibába esnünk, hogy azt hisszük, Orbán egy báb Vlagyimir Putyin, orosz elnök kezében”.

Az olasz lap szerint azonban Orbánt azonban nehéz a rendszer „áldozatának” tekinteni: „Magyarországon évek óta nem tartják tiszteletben a jogállamiságot, ezért az EU Bizottsága befagyasztotta a forrásokat”.

A szerző úgy véli, Orbánnak nem lesz könnyű új forrásokat felszabadítania az Európai Bizottságtól. A múlt héten feloldott 10,2 milliárd már a döntést vitató Európai Parlament látókörébe került. A 26 uniós ország így vagy úgy, az uniós költségvetés forrásaival vagy kormányközi megoldással segíti Ukrajnát.

A 7-es cikkely szerint eljárással kapcsolatban azt írják,

a magyar szavazati jog elvételének hipotézise továbbra is járhatatlan út a tagországok között,

mert a végső cél, ahogy Michel elnök kifejtette, Orbán meggyőzése.

„Képes lesz-e ilyen döntéseket hozni az EU? Mi lesz, ha több mint 30 tagállam lesz? Az egyhangúság megszerzése még nehezebb lesz. De

az ellenvélemény a demokrácia része. Az el nem kötelezett uniós országokat pedig nem lehet kidobni, ahogy Pelosi javasolta”

– zárja cikkét a Corriere della Sera.