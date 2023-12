Magyar példát követnek a britek, és ez valakinek nagyon nem tetszik

2023. december 14. 09:21

A The New York Times elemzőjének az Egyesült Királyság legfelsőbb bíróságáról is a magyarországi demokrácia jutott eszébe, pedig a bírói függetlenséget már az Európai Bizottság is elismeri.

Azzal, hogy Rishi Sunak kormánya megpróbálja felülbírálni az Egyesült Királyság legfelsőbb bíróságát, olyan tendenciát követ, amely károsíthatja a demokráciát – írja a The New York Times. A lapban „természetesen” előkerül Magyarország is, az elemző, Amanda Taub arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte Orbán Viktor is arra használta fel pártja kétharmados parlamenti többségét, hogy átírja a magyar alkotmányt. A kormányfő hozzá lojális tagokkal töltötte fel a bíróságokat. Bár ezek a lépések nem voltak jogszerűtlenek, aláásták a magyarországi demokráciát – állítja a szerző. „Alapos vizsgálat és a magyar kormánnyal való számos eszmecsere után az Európai Bizottság úgy látja, hogy Magyarország meghozta azokat az intézkedéseket, amelyeket vállalt annak érdekében, hogy a Bizottság az EU Alapjogi Chartájának horizontális feljogosító feltételét teljesítettnek tekinthesse, ami a bírói függetlenséget illeti” – írta ezzel szemben sajtóközleményében az Európai Bizottság, pedig a szervezetet nem lehet azzal vádolni, hogy elnéző lenne Magyarországgal.

Ezt is ajánljuk a témában Jön 10,2 milliárd euró Brüsszelből – nem jöhet, hanem jön! A Bizottság döntött, a jogállamisági viták kezdete óta soha ilyen nagyságrendű összeget nem kapott még Magyarország, mint ma.

*** A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára. Nyitókép: AFP/Ludovic Marin

