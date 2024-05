Vona Gábor: Ne tegyünk fel mindent Magyar Péterre és pártjára

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Vona Gábor, a Második Reformkor párt elnöke volt az Indexen futó Konkrétan Rónai Egonnal c. műsor legújabb vendége, ahol kifejtette álláspontját Magyar Péterrel kapcsolatban, illetve az is elmondta, mit tart politikai korszakváltásnak. Szerinte csak az marad talpon hosszabb távon is a politikai életben, aki elvégzi a munkát: pártszervezeteket épít, programot ír, identitást ad a közösségének.

A Magyar Péter-jelenség kapcsán kifejtette, szerinte a kegyelmi botrány kirobbanása után szervezett influenszertüntetés egyfajta korszakváltást jelentett a politikában, mert az internetes tartalomkészítők olyan tömeget tudtak utcára vinni, amekkorára egyetlen ellenzéki szereplő sem volt képes korábban. Vona szerint Magyar Péter is ennek az okozata.

Ha akkor az influenszerek közül valaki bejelenti a színpadról, hogy pártot alapít, akkor Magyar Péter csak egy epizódszereplő lett volna, és akkor most ők lennének, akik ezt a tömeg megmozdítják”.

– fogalmazott Vona Gábor. Magyar Péter, Vona Gábor elmondása szerint a kegyelmi-ügy és az influenszerek által gerjesztett vákuumba lépett be azzal a kártyával, hogy ő belülről jött. Vona nem tudja, hogy Magyar Péter végül tartósan is része lesz-e a hazai közéletnek, de a megjelenését alapvetően üdvözli, mert szerinte ahhoz, hogy megújuljon a magyar politika, „először a régi, baloldali ellenzéki pártokat kell elsöpörni”, most pedig szerinte ez történik.

Magyar ígéretére is emlékeztetett, miszerint belülről fogja megdönteni a Fideszt, de mindeddig sem Rogánt nem sikerült, sem a kormányt, amit előbb utóbb számon kérnek rajta. Vona álláspontja szerint a legdemokratikusabb kormányzati struktúra a koalíciós kényszer, szeretné, ha az ellenzék több pártból állna, ezért is kéri arra a szavazókat, hogy ne tegyenek fel mindent egy lapra, a TISZA pártra.

Korábban vitára hívta az újdonsült politikust

„Most, hogy minden bizonnyal politikai szerepvállalásra adod a fejed, a helyzet megváltozott. Ezúton szeretnélek meghívni egy kulturált és higgadt vitára az ország jövőjéről. Az ország polgárosodását a Második Reformkor szerint az érdemi és konstruktív vitakultúra meghonosítása alapozhatja meg. Mutassuk meg együtt, hogy ez lehetséges!” – szólt az invitáció a Második Reformkor Párt elnökétől.

Vona a nyílt levél végén sok sikert kívánt Magyar Péternek a NER lebontásáért végzett munkájához! A megszólított, Magyar Péter a poszt alatti kommentjében elfogadta a meghívást, de azóta sem került sor a nyilvános vitára.

A teljes adást itt tekinthetik meg: