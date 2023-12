„A magyar kormánynak már megint igaza lett! Az ukrajnai háború második évének végén Nyugaton is egyre többen beszélnek »patthelyzetről«, nehogy egy elhúzódó konfliktus veszélyeztesse Joe Biden újraválasztását. Azok, akik eddig hangosan követelték újabbnál újabb »game changer« fegyverek Ukrajnába küldését, a »nagy tavaszi« ellentámadás kudarca után a »konfliktus befagyásáról« fantáziálnak.

A nemzeti konzultáció hatodik kérdése az uniós fegyverküldésre kérdez rá.

Miközben a csillagok állása Nyugaton a patthelyzet irányába mutat és a Századvég Európa Projekt 2023-as kutatása szerint tízből immáron hét európai fegyverszünetet akar, Brüsszel folytatja a felkészülést arra az esetre, ha a jövő évi amerikai elnökválasztás eredményeként érdemi fordulat következne be az USA Ukrajna-politikájában.

Brüsszelben ezért akarják 50 + 20 milliárd euró hadikölcsönnel Kijevet támogatni, és az észt miniszterelnök Kaja Kallas ezért szorgalmaz egy új többszáz milliárd eurós uniós hitelt az európai fegyvergyártás felfuttatására.

A fronthelyzet, a nyugati lakosság háborús és szankciós fáradtsága, az átadható nyugati fegyverkészletek kimerülése, valamint az ukrajnainál »fontosabb« gázai válság az eddigi, »addig támogatjuk Ukrajnát, ameddig kell« bármit is mondjanak a szavazóink globalista politika átértékelését vetíti előre. A magyar kormány már a háború kezdete óta tűzszünetet és béketárgyalásokat sürgetett, amit az idő ismét igazolt. Most már az eddig oly' hangosan háborúpárti globalisták is kiegyeznének a »patthelyzettel« és egy »befagyott konfliktussal«. Reméljük nemsokára ők is eljutnak a békatárgyalások támogatásáig, így a háborúra szánt pénzt is értelmesebb célokra lehetne fordítani.”

***

Nyitókép: Ozge Elif Kizil / ANADOLU / Anadolu via AFP