Zelenszkij „nagyon csalódott” – kiszivárgott az Izraellel kapcsolatos terve

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök valóban azt tervezte, hogy a jövő héten Izraelbe látogat, de az utazás most a levegőben lóg, mert kiszivárgott a híre – mondta egy ukrán diplomata a The Times of Israelnek.

Azt akarta, hogy az utazás ténye akkor kerüljön nyilvánosságra, amikor izraeli földre lép”

– mondta a diplomata. „Nagyon csalódott” – tette hozzá az ukrán elnökre utalva.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Zelenszkij nem látogattak egymás országába azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában megszállta Ukrajnát. De mivel Moszkva a Hamász tisztségviselőit látja vendégül, és az ENSZ-ben Izrael elleni határozatokat vezet be, Jeruzsálem talán közelíteni akar majd Kijevhez. A két vezető legutóbb szeptemberben találkoztak New Yorkban.

Nyitókép: DIRK WAEM / BELGA MAG / Belga via AFP