Zelenszkij a katonák támogatására szólította fel az embereket

A tél beálltával a katonák támogatására szólította fel az embereket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap éjszakai videoüzenetében.

Most, amikor oly nehéz, különlegesen hálásnak kell lennünk azoknak, akik a hazát védik.

Akik támadó műveleteket hajtanak végre, harcálláspontokon vannak, mobil harci egységekben szolgálnak vagy bármilyen más poszton védik Ukrajnát, államunk létét és függetlenségét” – fogalmazott az elnök.

Tavaly télen az orosz erők számos támadást mértek az ukrán energiaellátási infrastruktúrájára, és a kijevi vezetés közlése szerint most is arra számítanak, hogy Oroszország idén is hasonló stratégiát alkalmaz majd.

(MTI)

