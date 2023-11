Óriási botrány: egymást perlik Alain Delon gyerekei, és a színész egykori ápolója

Beperelte Alain Delon családja Hiromi Rollint, a színészlegenda egykori ápolóját, mondván, hogy évek óta agresszívan manipulálta őt és megpróbálta elszigetelni a környezetétől, derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Rollin a vádak szerint emellett anyagilag is megkárosíthatta Delonékat: a gyanú szerint mintegy 42 millió forintnyi összeget rejtett el a fürdőszobájában, és közben pedig folyamatosan csapolta a művész bankszámláját Az eddig is durva botrány így tovább dagad, ami azután tört ki, hogy a színész a nyáron megkérte az addig ápolónőként mellette tevékenykedő Rollint, hogy hagyja el a birtokot, majd pedig a családjával be is perelték a nőt.

Anouchka, Alain-Fabien és Anthony Delon azt állítják, Rollin 2019 óta egyre agresszívebben lép fel mind az apjuk, mind a további családtagok ellen, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a férfit elszigetelje a környezetétől, illetve teljes befolyása alá vonja.

Delon gyerekei azt szeretnék bizonyítani, hogy Rollin letagadta, hogy az apjuk otthon volt, ha telefonon keresték, kezelte a levelezését, és még a kedvenc kutyáját is menhelyre adta, majd szándékosan félrekezeltette.

A színészlegendának azután volt szüksége ápolóra, hogy 2019-ben agyvérzést szenvedett. Így került képbe Rollin, aki azt állítja, hogy 2006 óta éltek együtt és ő is gondoskodott a színészről.

A vád állítása szerint az elmúlt időszakban lett igazán manipulatív, agresszívan próbálta izolálni a színészt.

Természetesen a nő tagad, és azt mondja, hogy a gyerekek ferdítése az egész, akiknek az egyetlen céljuk, hogy eltávolítsák őt az apjuk életéből. Júliusban ő is feljelentést tett lopás, erőszak és rágalmazás miatt.

Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon