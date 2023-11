Netanjahu szerint kizárt az általános tűzszünet lehetősége

Az Az Jazeera értesülései szerint Benjámin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke határozottan kizárta a tűzszünet lehetőségét egészen addig, amíg a Hamász nem engedi szabadon a gázai túszokat.

Nem lesz általános tűzszünet Gázában, amíg a túszaink szabadok nem lesznek

– mondta Netanjahu hétfőn, az ABC Newsnak adott interjújában.

Ugyanakkor tárgyalásokat folytatnak a taktikai szünetek lehetőségéről, hogy biztosítsák a humanitárius segélyek és a túszok szabad mozgását.

Növekvő nemzetközi nyomás

Eközben Izrael egyre nagyobb nemzetközi nyomás alatt áll, hogy beszüntesse a Gázai övezet elleni bombázásokat, amelyeket a Hamász október 7-i támadásaira válaszul indítottak. Antonio Guterres ENSZ-főtitkára sürgős tűzszünetre szólított fel Izraelt, és arra figyelmeztetett, hogy az enklávé „a gyermekek temetőjévé” vált.

Az Egyesült Államok, Izrael legközelebbi szövetséges is támogatja a humanitárius szüneteket, de támogatja Netanjahu döntését is az általános tűzszünettel szemben. Netanjahu hangsúlyozta, hogy Izrael továbbra is „vállalja a teljes felelősséget” a Gázai övezet biztonságáért, miután véget ér a Hamász elleni háború.

Emellett az izraeli hadsereg egyeztetéseket folytatott Jordániával, hogy sürgős orvosi ellátmányt és élelmiszert juttasson el egy jordániai tábori kórházba, az enklávéban. A Hamász egészségügyi minisztériuma szerint

legalább 10.022 palesztin, köztük több mint 4100 gyermek vesztette eddig az életét a gázai háborúban,

amely már egy hónapja tart. Netanjahu elismerte a tragédiát, de vitatta a halálos áldozatok pontos számát. Az izraeli miniszterelnök szerint a Hamász „élő, emberi pajzsként” használja fel az enklávékban élőket a konfliktusban.

***

Nyitókép: ISRAELI GOVERNMENT PRESS OFFICE