„Közben 2023. október 7-én a Hamász megtámadta Izraelt. Rakétaesőt zúdított rá, behatolt a területére, több mint ezerötszáz embert meggyilkolt, több mint kétszáz túszt ejtett. A Hamász az Izrael által 2005-ben kiürített Gázai övezetből csapott le. 27-én Izrael válaszul szárazföldi támadásba kezdett.

Izrael évtizedek óta sikerrel hitette el magáról, hogy sebezhetetlen és erős. A Hamász most bebizonyította, hogy sebezhető és gyenge. Ez Izrael többi ellenségét is felbátorította. Tíz évvel ezelőttig a nyugati világ közvéleménye a holokauszt áldozatait látta az izraeliekben, Izraelben pedig egy olyan bátor, kis országot, amelyik az egyetlen közel-keleti demokrácia, a Nyugat szövetségese, sőt előretolt helyőrsége. Az USA mintegy 5 milliós zsidó közössége a vallásosak kivételével egyirányba, a demokratákra szavazott, támogatta kampányaikat, értelmiségiként képviselte az érdekeiket, miközben ezerrel kiállt Izrael mellett. Az utolsó évtizedben mindez megváltozott.

Az USA muszlim bevándorlói többen vannak, mint a zsidók. Ők is egyirányba szavaznak: a demokratákra, akiket mára a »palesztin ügy« képviseletére állítottak át. Pénzük is van dögivel, amivel médiát, újságírókat, akadémikusokat, megmondókat, politikusokat vesznek. A balos, értsd demokrata érzelmű zsidó értelmiségiek, médiamunkások is Izrael-ellenessé váltak, ma már ők is az elüldözött palesztinokat tekintik áldozatoknak, Izraelt kizsákmányoló, apartheid, vagyis rasszista és agresszor államnak látják és láttatják. 2015-ben az Európa nyugati zúdított szervezett népvándorlás, amit a hasznos hülyének bizonyuló német kancellár: Angela Merkel felkarolt, milliószámra engedte be a katonai kiképzésen átesett, hadköteles korú antiszemita és amerika-ellenes muszlim férfiakat Európába, mindenekelőtt Németországba és Ausztriába. Ezek a migráns tömegek Izrael ádáz ellenségei és a palesztin ügy elkötelezettjei. Mindebből az következik, hogy

a Hamász Izrael elleni támadása nemcsak Izrael, de az egész nyugati világ számára is csapdává vált.

Ha Izrael súlyos csapást mér az ellene támadó palesztinokra, vagyis a Hamászra, akkor a világ közvéleménye még inkább ellene fordul, ha nem teszi, akkor gyengének bizonyul, ami felhívás az újabb támadásokra. Izraelnek fel kell készülnie arra, hogy minden egyes megölt palesztin civil agresszív és elnyomó voltát igazolja majd az áldozati kultúrában tetszelgő nyugati világ moralizáló megmondói számára. Mára ugyanis Izrael és a zsidók ellen fordult az az áldozati kultúra, aminek a kialakításában a múlt század hatvanas éveitől egészen a kétezertízes évekig kitüntetett szerepet játszottak, és aminek egészen a legutóbbi időkig a kedvezményezettei és haszonélvezői voltak.

Ha a gázai háború kiszélesedik, hiszen úgy az USA hadihajói, mint ahogy a kínai flotta is felvonult a térségben, annak komoly geopolitikai következményei lesznek. Ha az USA nem védi meg Izraelt, az újabb tekintélyvesztésnek számítana, miközben elveszítené legfontosabb közel-keleti támaszpontját, bázisát és kiszorulna a térségből.

Ezt tehát nem engedheti meg magának.

Már csak azért sem, mert az amerikai közvélemény túlnyomó többsége, 65 százaléka Izrael támogatását várja el tőle. Nem így a diákok és az értelmiségiek, a városi haladók. Ha tehát Biden szembefordul a palesztinokkal, elveszti a palesztinbarát progresszíveket és a vietnámi háborúellenes belpolitikai felforduláshoz hasonló ellenállással kell számolnia. Szembefordulna vele a világ balos médiamunkásainak hada, és ami még fontosabb, maga ellen hergelné az amúgy is Kína felé kacsingató arab világot. Szóval fel van adva a lecke.

Az orosz-ukrán háború az izraeli háború hatására kezd regionális konfliktussá zsugorodni, és az amerikai érdeklődés lanyhulása eredményeként európai üggyé átminősülni. Ez azt jelenti, hogy az amerikai közvetítéssel érkező ukrán követeléseket Európának kellene kielégítenie, miközben egyre nyilvánvalóbbá válna, hogy a háborút Ukrajna elveszti, és hogy a békefeltételek kialakításába sem lesz beleszólása.

A Hamász támadása volt az a fekete hattyú, amire se Zelenszkij ukrán elnök, se az USA, se Izrael nem számított.

És az oroszok?

És Kína?

És Irán?”

***