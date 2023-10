Washington Post: Netanjahunak mennie kell

Max Boot amerikai író cikkezett a Washington Post hasábjain. Állítása szerint Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek távoznia kell majd a pozíciójából, mégpedig azért,

mert nem nem gondoskodott Izrael biztonságáról.

A nagy hibájával együtt meg is osztotta a nemzetét, amivel azt sugallta az ellenségnek, hogy gyenge Izrael. A véleménycikk szerzője szerint viszont a terroristák gyakran alábecsülik a liberális demokráciák erejét, most pedig a Hamász is ebbe a hibába esett.

A szerző emlékeztetett: Izrael 360 ezer tartalékost mozgósított, a hadsereg a levegőből már bombázza Gázát és hamarosan megindul a szárazföldi hadművelet is.

Max Boot kiemelte, hogy a Hamász az alvó tigrist piszkálta, de most majd megtanulhatja a leckét.

A szerző szerint az mindenképp pozitív hír, hogy nemzeti egységkormány alakul, de szerinte még jobb volna, ha már lenne új miniszterelnök. A demokrácia éppen azért jó, mert felelősségre lehet vonni a vezetőket.

