Tüntetőleg kivonult Ujhelyi István Putyin beszédéről Pekingben

Számos európai politikai vezetővel, így többek között Jean-Pierre Raffarin egykori francia miniszterelnökkel együtt Ujhelyi István magyar EP-képviselő is tüntetőleg kivonult Vlagyimir Putyin beszédéről a pekingi „Egy Övezet-Egy Út” rendezvényen. Mint fogalmazott: Kína jelentős erőfeszítéseket tesz a globális együttműködések megerősítése érdekében, ezt a célt szolgálja a mostani csúcstalálkozó is, amelyen százharminc ország közel hétszáz volt- és jelenlegi politikai döntéshozója vesz részt.

A politikus közösségi oldalán arról is írt, hogy az elmúlt évtizedekben aktív közreműködője volt az Európa – benne Magyarország – és Kína közötti, mindkét fél számára előnyös és okos együttműködések kialakításában, ezért is tett eleget Xi elnök mostani meghívásának.

Majd felidézte, hogy számtalan szakmai és politikai tárgyaláson elmondta, hogy a rendezvényen résztvevő

Vlagyimir Putyin nem lehet tárgyalófél a globális jövőről szóló diskurzusban, az orosz agresszió pedig elfogadhatatlan, védhetetlen és magyarázhatatlan.

Ezért álltam fel és hagytam el a termet a beszéde alatt, nem a szervezők és vendéglátók, hanem kizárólag a háborús bűnössel szembeni tiltakozásként” – hangsúlyozta Ujhelyi, hozzátéve: a szintén jelenlévő ENSZ-főtitkár felszólalását már újra a teremben hallgatta meg.

Ujhelyi kitért arra is, hogy „amíg Orbán az orosz agresszorral fotózkodott, ez idő alatt én többek között az ENSZ főtitkár-helyettesével, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubéval, két volt miniszterelnökkel, José Luis Rodríguez Zapateroval és Massimo D’Alemaval, valamint kínai állami vezetőkkel egyeztettem az európai közösség és Kína közötti együttműködésekről.

Amíg a magyar miniszterelnök egy hidakat felperzselő háborús bűnössel tárgyalt, addig én új hidakat igyekeztem építeni”

– jegyezte meg az EP-képviselő posztjában.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, Orbán Viktor is részt vesz az „Egy Övezet-Egy Út” rendezvényen. Hétfőn pedig már tárgyalásokat is folytatott küldöttségével.

A vonatkozó bejegyzést alább tekinthetik meg:

***