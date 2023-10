„A nyugati államok már az invázió napján Putyinnal együtt őt is feketelistára tették és azóta egyetlen politikusuk, vagy diplomatájuk sem hajlandó találkozni vele. Kivéve Dmitro Kuleba ukrán külügyminisztert, akivel 2022 márciusában hamar hamvába holt béketárgyalást folytatott. Ennek kudarca után a hetvenhárom esztendős Lavrov elképesztő energiával,

Putyin robotosaként kezdett el röpködni az egykori »harmadik világban«. Minden erejét a globális dél megnyerésére, az orosz álláspont elfogadtatására és az úgynevezett több pólusú világ megszervezésére fordította. Még olyan országokba is elutazott, mint az egymillió lakosú Eswatini (az egykori Szváziföld), amely létezéséről feltehetően kevés nyugati külügyminiszter hallott.

Míg Putyin elsősorban a kínai, indiai és iráni kapcsolatok elmélyítésén dolgozott, Lavrovra maradt a kisebb afrikai, ázsiai és latin-amerikai országok győzködése. Érvelése alapvetően három elemre épül. A Szovjetunió »antiimperialista« múltjára ott, ahol van ilyen nosztalgia, a gazdasági kapcsolatok potenciális előnyeire és a Nyugattól való függetlenedés lehetőségére. Mivel a Globális Dél legtöbb országa egykor nyugati gyarmat volt és az Egyesült Államok gyámkodását is el kell viselnie, a függetlenedés ott is rokonszenves gondolat, ahol sem a vörös csillagra, sem az orosz gabonára nincs igény. A vágyvezérelt nyugati (és hazai) elemzők minduntalan azt igyekeznek kimutatni, hogy Kína, India vagy más ország csak tessék-lássék közeledik Moszkvához, és bármikor visszatáncol a nyugati partra. Ezek az elemzések képtelenek megérteni azt, hogy ebben a kapcsolatrendszerben Oroszország egyszerre kérő udvarló és eladó lány, akire a Globális Délnek is szüksége van a Nyugattól való elszakadásra. A több pólusú világ kiépítése Kína óriássá növekedésével, India nagyhatalmi ambícióival, a BRICS államok megerősödésével, latin-amerikai és afrikai törekvésekkel már az ukrajnai háború előtt megkezdődött.

Az ukrajnai háború azonban radikálisan felgyorsította ezt a folyamatot. A Globális Dél ugyanis gyökeresen másképp látja ezt a konfliktust, mint a Nyugat. Míg nyugati szemmel Oroszország bűnös agressziót követett el Ukrajnával szemben, addig a déliek szemében Oroszország egyedül is szembe mer szállni a teljes nyugati blokk gazdasági szankcióival és katonai erejével. Eloszlatva ezzel azt a gyanút, hogy kettős játékot játszik, és előbb-utóbb majd csak kiegyezik az Egyesült Államokkal és Európával. (Ami amúgy kívánatos, de egyre kevesebb az esély rá.) Legpontosabban Lavrov januári, dél-afrikai látogatása tette nyilvánvalóvá, hogy Ukrajna nyugati katonai támogatása a globális dél szemében felértékeli Oroszország nemzetközi szerepét.”

