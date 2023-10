„A németek belefáradtak a balliberális Scholz-kormány csaknem két évébe. Ezt a felmérések is visszaigazolják. Elegük van a Zöldek által beindított energetikai és woke-őrületből, a világgazdasági hatásokkal is összefüggő termelékenységi megtorpanásból: a német GDP idén a 2019-es szintre eshet vissza. Elégedetlenek a krónikus lakáshiány miatt (a polgárok fele albérletben él, hosszú évekkel ezelőtt érkezett menekültek pedig panziókban, konténerházakban), nyomasztja őket az egyre letagadhatatlanabb migrációs probléma. A menekültügy, a határvédelem és a bevándorlás kérdése az első helyre került a mostani bajor kampányban. A problémák közül a német gazdasági nehézségek a magyar exportipart is elérhetik, és ha Olaf Scholz így folytatja, a végén még visszasírjuk Angela Merkelt.

A nagy kérdés, van-e vajon valós politikai alternatíva. A jelenlegi erőviszonyok mellett reális ugyan, hogy a CDU/CSU 2025-ben újra a szövetségi kormány élére kerüljön, de mit is jelentene ez? Friedrich Merz, akit pedig a konzervatívok nagy reményeket táplálva vártak a kereszténydemokraták élére, eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A CDU morog a kormánypártokra, mint kutya a kerítésnél, ám ennél többre nem futja neki. Van egy másik és ezzel összefüggő probléma is.

Megerősödtek és állandó potenciális koalíciós partnerré lettek ellenben országos és tartományi szinten is a Zöldek, a liberálisok, sőt (baloldali vezetésű kormányok esetén) a szélsőbaloldali Die Linke is. A fősodorbeli pártok már tartományi szinten hasonultak egymáshoz. Valóban konzervatív kormányzás következne Németországban, ha a CDU/CSU megnyerné a 2025-ös választást, és egy vagy két említett „partnerrel” a nyakán ismét kormányra kerülne? A jelen feltételrendszerben aligha.

Egy ilyen médiakörnyezetben az AfD-szimpátia nyílt megvallása kockázattal is jár, amit csak független egzisztenciák, például sikeres vállalkozók vagy alacsony státuszúak engedhetnek meg maguknak, nem tartva a társadalmi megbélyegzéstől. Egyelőre nem tudatosult, hogy sok millió – nyilvánvalóan nem náci – polgár szavazatának a semmibevétele a demokrácia nagyobb problémája lehet, mint az AfD.”

