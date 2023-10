Így telt Novák Katalin pápua új-guineai látogatása (VIDEÓ)

Állami látogatást tett Pápua Új-Guineában Novák Katalin. Erről az államfő Facebook-oldalán is beszámolt. Mint írta, egy bátor, keresztény magyar nő, Molnár Mária tiszteletére avattak harangot Pápua Új-Guineán, a helyiek lelkes ünneplésével.

A bejegyzésből kiderült, hogy Molnár Mária református misszionáriusként érkezett a szigetre mintegy száz évvel ezelőtt, ahol éveken keresztül dolgozott és hirdette az Igét. 1943-ban tragikus körülmények között végezték ki.

Molnár Mária emlékét nagy tisztelet övezi Pápua Új-Guineán.

A látogatásról egy videós összeállítás is készült, melyben az látható, hogy a helyiek örömmel és nagy lelkesedéssel fogadták Novák Katalint, akit elhalmoztak virág- és fejdíszekkel. A magyar köztársasági elnök is jól érezte magát szemlátomást az egzotikus országban. A vizit során szó esett ösztöndíjakról, környezetvédelemről és befektetésekről is.

A felvételt alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Novák Katalin Facebook-oldala