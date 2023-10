„A magyar sajtóban is megjelent több helyen a hír – általam nagyra tartott és Izraelt remekül ismerő újságírók tollából is – , miszerint »már megindult a szárazföldi offenzíva«, stb.

Ilyenkor először érdemes megnézni az izraeli sajtót. Egy gyors szemle alapján is megállapíthatja az ember, hogy amiről már egyes budapesti szerkesztőségekben tudnak, arról Izraelben még nem tudnak. Hasonló a helyzet, mint a nagy tavaszi ukrán áttörésnél. Az orosz-ukrán ügynek tényleg nem vagyok szakértője, de nem kerülte el a figyelmemet, hogy a magyar sajtóban nem tudtak kiegyezni a szakértők: mikor és mi is történt.

Az izraeli védelmi miniszter, Joav Gallant arról beszélt, hogy »új fázisba« lépett a háború, és hogy »reng a föld Gázában«, ami egy politikustól elvárható nyilatkozat, de nem segít az éleslátásban. Továbbra sem világos, hogy amit most látunk, az már a mindenki által várt széleskörű szárazföldi invázió-e, vagy valamilyen előkészítő lépés, esetleg egyik sem. Mivel nem vagyok katonai szakértő, megkérdeztem Dr. Somkuti Bálintot, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatótanárát: amiről a Hamász és az IDF nyilatkozatai is szólnak, hogy a Gázai övezet északi részén egy összfegyvernemi kisebb művelet zajlik az Izraeli Véderők (IDF) részéről. Ilyenek már az elmúlt napokban is voltak: bementek, végrehajtottak bizonyos küldetéseket, majd távoztak.

Az izraeli szárazföldi erők egyelőre még 24 órája sincsenek a Gázai övezetben. A kérdés, hogy ezután is gyorsan kivonulnak-e, vagy bent maradnak, és a harcok fokozódnak. Az újságírók számára a türelem és a hiteles forrásokból való tájékozódás a legfontosabb. Ez természetesen nem zárja ki, hogy akár már ma este teljes invázióvá szélesedjen ez a művelet. A híreket figyelni kell, és akkor kell megírni az események megtörténtét, ha már azok meg is történtek.”

